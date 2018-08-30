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Страшную африканскую болезнь снова зафиксировали в Харькове: завез ее студент

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В Харькове зарегистрирован 7-й за 2018 год случай малярии: в этот раз ее привез студент из Нигерии
В Харькове зарегистрирован 7-й за 2018 год случай малярии: в этот раз ее привез студент из Нигерии / Соцсети

25 августа в Харькове был зарегистрирован очередной в 2018 году случай заболевания малярией. На этот раз эту опасную африканскую болезнь в город завез гражданин Нигерии, который здесь учится в одном из заведений высшего образования. На обучение он прибыл 18 августа.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины.

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Отмечается, что во время проведения эпидемиологического расследования было установлено: 22 августа у больного появились жалобы на слабость, головную боль, тошноту, повышение температуры тела до 40 градусов, однако впервые к медикам он обратился лишь 25 августа.

В итоге студент был доставлен в Областную клиническую инфекционную больницу и госпитализирован с диагнозом малярия. Во время клинического дообследования этот диагноз был подтвержден.

По месту жительства больного специалисты Харьковского ОЛЦ провели эпидемиологическое расследование и ввели комплекс противоэпидемических мероприятий.

Добавим, что за текущий период 2018 года в Харьковской области это уже седьмой зарегистрированный случай малярии. В частности, заболели 2 жители области, которые находились в странах Африканского континента.

Харків, малярія, хвороба

Напомним, в последний раз малярию в Харькове фиксировали 7 августа. Тогда ее в город также привез гражданин Нигерии.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровая жизнь Здоровье Новости Украины Новости Харькова Инфекция Нигерия Африка Лечение
Источник: 24 канал
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