Страшные события Революции достоинства воссоздали в виртуальной реальности: видео

Без лишнего шума и на грантовые деньги свой документальный проект о Революции достоинства уже сделала команда украинских журналистов и программистов с New Cave Media.

Человек с любого конца света может в виртуальной реальности пройтись Институтской.

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Увидеть документальные фото и видео, а также аутентичные артефакты. А непосредственные участники событий из первых уст рассказывают свои истории.

Это уникальная история. Если сканируются какие-то пространства, то это в основном маленькие комнаты или небольшое пространство. Мы же отсканировали довольно точно 350 метров длиной,

– рассказал соавтор проекта Aftermath VR: Euromaidan Алексей Фурман.

На создание проекта команда потратила более полутора года. Сейчас на завершающей стадии процесса. Со следующего года хотят, чтобы виртуальную реальность украинского Евромайдана почувствовали во всем мире. Тему Револиции достоинства внесли в образовательную программу еще в 2014 году. Правда в книгах историю несокрушимых активистов стали печатать только в прошлом году.

Сначала пишется стандарт, затем программа, а затем печатается учебник. Тема была так велика, что она уже внесена в ВНО по истории,

– рассказала сотрудница Министерства образования и науки Наталья Пескова.

От того, какими будут все пазлы истории о Майдане – памятный комплекс, документальные проекты и образовательная программа – будет зависеть, какой предстанет Революция достоинства в памяти и сознании молодых украинцев.

И тех, кто со временем позабудет детали кровавых событий зимы 2014 года и тех, кто родился уже после майдановского перерождения страны.

Чем запомнилось противостояние 18-21 февраля 2014 года во время Евромайдана?

Силовое противостояние между силовиками и протестующими стало завершающим этапом революции Достоинства. По информации Минздрава, за эти дни погибло 82 человека – 71 демонстрант и 11 правоохранителей, пострадавшими стали 622 человека. В целом, во время Революции Достоинства были убиты 104 человека и ранено около 2500 человек.