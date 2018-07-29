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Страшные воспоминания Скниловской трагедии и разрушительные потопы в Украине– топ-5 видео недели

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Топ-5 видео недели
Топ-5 видео недели / 24 канал

Сайт "24" предлагает вашему вниманию наиболее интересные и популярные среди наших читателей сюжеты за неделю.

Страшные воспоминания Скниловской трагедии

Выемки на асфальте от крыла самолета до сих пор видны. А место, в которое залетел Су-27, так ничем и не поросло. Ежегодно на аэродром из села Семеновка на Львовщине приезжает и Богдан Онищак с женой. В тот трагический день здесь были их родные.

"То было 16 лет, но для меня это как страшный сон, который, наверное, не закончится никогда. Это была суббота, был хороший солнечный день, собралась вся семья дома. Я рано утром поехал на работу, оставив всех здоровыми и веселыми, а через несколько часов я их забрал в гробах. Погибли все: два сына, невестка, внучка, которой было 11 месяцев", – рассказал отец погибших Богдан Онищак.

Смотрите видео о годовщина Скниловской трагедии

Более миллиона украинцев не знают, что болеют гепатитом

По статистике примерно 50 тысяч украинцев болеют гепатитами. А вот больше миллиона даже не знают о том, что имеют такую инфекцию. Тогда как ныне с помощью современных тест-систем можно легко проверить, в домашних условиях.

Существуют риски, например, когда посещали стоматолога, салон тату, или делали маникюр не своим, а многократным инструментом и не только. Если вы имеете подозрения и хотите убедиться, что с вами все в порядке, можно даже не идти к врачу, а купить тест в аптеке. Цена стартует от 30 гривен.

Смотрите видео о том, как в домашних условиях провериться на гепатит

Разрушительные ливни в Украине: какие регионы пострадали больше всего

Украину накрыли мощные осадки. Без света остались более сотни населенных пунктов в семи областях. В Киеве один разрушенный мост, десятки затопленных переходов и улиц, ведь в столице выпала трехмесячная норма осадков.

Несмотря на заверения чиновников, избежать коллапса утром не удалось, люди не могли добраться на работу из-за пробок. Чиновники же оправдываются, что инфраструктура города не приспособлена к таким осадкам.

Смотрите видео о последствиях разрушительных ливней

Возле Марьинки боевики используют коварную тактику

Возле Марьинки боевики задействуют коварную тактику, используя жилые дома местных жителей, как прикрытие для ведения огня по позициям украинских военных, понимая что наши защитники не будут стрелять в ответ.

"По дороге метров 150 угловой дом. Живет мужчина. Часто к нему приходят сепары. У него там позиции оборудованы для СПГ, ДШК. У него мешки там заложены", – отметил военнослужащий 28 бригады ВСУ "Оскар".

Смотрите видео о боях возле Марьинки

На Черкасщине нашли уникальную находку возрастом 6 тысяч лет

В Черкасской области археологи обнаружили трипольские гончарные горны. Это древние печи для обжига керамических изделий, они очень хорошо сохранились, можно даже разглядеть их уникальную конструкцию. Почти 100 лет ученые искали схожие строения и только недавно натолкнулись на первые в мире гончарные горны.

Смотрите видео о значении уникальной находки для Украины

 

Теги: Новости Украины Жертвы Новости Львова авиация Непогода в Украине Погода Видео недели
Источник: 24 канал
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