Даже, если вы не любите отмечать Хэллоуин 2018, согласитесь пойти на костюмированную вечеринку – это веселое и интригующая развлечение. Мы собрали оригинальные и стильные макияжи, с которыми вы точно окажетесь в центре внимания.

Если вы до сих пор сомневаетесь, какой образ выбрать, редакция LifeStyle 24 определил 11 макияжей, которые подойдут и супергероине, и зловещей ведьме.

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Радужная девушка

На фоне мрачных и жутких костюмов на Хэллоуин вы точно будете отличаться с радужными тенями и блестками. Главный акцент в таком мейке на глазах, поэтому позаботьтесь о качественной базе.

Смотрите видео, как сделать макияж Радуги на Хэллоуин 2018:

Чудо-женщина

Итак, чтобы перевоплотиться в образ Чудо-женщины требуется мастерство в майк-апе, здесь главное – точные и четкие линии. Поэтому, если вы хорошо владеете подводкой для глаз, вы непременно повторите этот макияж.

Пошаговую инструкцию, как воссоздать образ, показала известная бьюти-блогер Никки.

Смотрите видео, как сделать макияж Чудо-женщины на Хэллоуин 2017:

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Старая леди

Оригинальный и очень легкий лук. Такой образ выбрала для Хэллоуина и супермодель Хайди Клум.

На самом деле Хайди Клум 44 года

Для этого вам не нужно много краски или латекса, все, что пригодится для создания макияжа старой леди – это коричневые тени и подводка для глаз.

Смотрите видео, как сделать макияж старой леди на Хэллоуин 2017:

Монстр

Какой Хэллоуин без жуткого образа! В сети множество инструкций, как создать лук, от которого в жилах стынет кровь. Посмотрите на один из самых ужасающих.

Смотрите видео, как сделать макияж монстра на Хэллоуин 2017:

Олененок

Это очень милый и нежный образ. Главное не забыть о белых пятнышках на теле. А вместо рожек можно сделать стильные "дульки" из волос.

Смотрите видео, как сделать макияж олененка на Хэллоуин 2017:

Галактика

Тема космоса наверное никогда не выйдет из моды. Это всегда интересно и таинственно. Повторите и вы стиль загадочной красавицы.

Бьюти-блогеры часто делают такие макияжи в розовой, голубой или лиловой гаммах. Особенность майк-апа – белые детали в виде звезд или блеска.

Смотрите видео, как сделать макияж галактики на Хэллоуин 2017:

Клоун

Страшные клоуны из года в год становятся вдохновением для образов на Хэллоуин. И этот раз не исключение.

Такой макияж довольно сложен в исполнении, так как вам понадобятся инструменты для грима и парик. Но поверьте, ваши старании не будут напрасны – вы напугаете даже ярого фаната фильмов ужасов.

Смотрите видео, как сделать макияж клоуна на Хэллоуин 2017:

Бетти Буп

Бетти Буп – обольстительная героиня мультиков 30-х годов. Этот макияж милый и его очень легко воспроизвести. Просто возьмите глянцевую красную помаду, чтобы завершить ваш лук.

Смотрите видео, как сделать макияж Бетти Буп на Хэллоуин 2017:

Женщина-кошка

Даже Моника из "Друзей" примерила образ сексуальной Женщины-кошки на Хэллоуин. В этом макияже главный акцент на глазах. Поэтому тщательно их выделите карандашом или подводкой.

Смотрите видео, как сделать макияж Женщины-кошки на Хэллоуин 2017:

Клеопатра

Если выглядеть страшно – это не ваше, то сделайте образ в стиле Клеопатры. Такой костюм будет гламурным и красивым.

Смотрите видео, как сделать макияж Клеопатры на Хэллоуин 2017:

Королева вампиров

Хэллоуин и вампиры – неразделимые вещи. Клыки, бледная кожа, красные линзы – основа такого мейк-апа.

Смотрите видео, как сделать макияж вампира на Хэллоуин 2017: