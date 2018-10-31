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      Страшный макияж на Хэллоуин 2018: оригинальные идеи в видео и фото

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      Как сделать грим на Хэллоуин 2017
      Как сделать грим на Хэллоуин 2017 / Коллаж: 24 Канал

      Даже, если вы не любите отмечать Хэллоуин 2018, согласитесь пойти на костюмированную вечеринку – это веселое и интригующая развлечение. Мы собрали оригинальные и стильные макияжи, с которыми вы точно окажетесь в центре внимания.

      Если вы до сих пор сомневаетесь, какой образ выбрать, редакция LifeStyle 24 определил 11 макияжей, которые подойдут и супергероине, и зловещей ведьме.

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      Радужная девушка

      На фоне мрачных и жутких костюмов на Хэллоуин вы точно будете отличаться с радужными тенями и блестками. Главный акцент в таком мейке на глазах, поэтому позаботьтесь о качественной базе.

      Смотрите видео, как сделать макияж Радуги на Хэллоуин 2018:

      Чудо-женщина

      Итак, чтобы перевоплотиться в образ Чудо-женщины требуется мастерство в майк-апе, здесь главное – точные и четкие линии. Поэтому, если вы хорошо владеете подводкой для глаз, вы непременно повторите этот макияж.

      Пошаговую инструкцию, как воссоздать образ, показала известная бьюти-блогер Никки.

      Смотрите видео, как сделать макияж Чудо-женщины на Хэллоуин 2017:

       

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      Старая леди

      Оригинальный и очень легкий лук. Такой образ выбрала для Хэллоуина и супермодель Хайди Клум.

      На самом деле Хайди Клум 44 года

      Для этого вам не нужно много краски или латекса, все, что пригодится для создания макияжа старой леди – это коричневые тени и подводка для глаз.

      Смотрите видео, как сделать макияж старой леди на Хэллоуин 2017:

       

      Монстр

      Какой Хэллоуин без жуткого образа! В сети множество инструкций, как создать лук, от которого в жилах стынет кровь. Посмотрите на один из самых ужасающих.

      Смотрите видео, как сделать макияж монстра на Хэллоуин 2017:

       

      Олененок

      Это очень милый и нежный образ. Главное не забыть о белых пятнышках на теле. А вместо рожек можно сделать стильные "дульки" из волос.

      Смотрите видео, как сделать макияж олененка на Хэллоуин 2017:

       

      Галактика

      Тема космоса наверное никогда не выйдет из моды. Это всегда интересно и таинственно. Повторите и вы стиль загадочной красавицы.

      Бьюти-блогеры часто делают такие макияжи в розовой, голубой или лиловой гаммах. Особенность майк-апа – белые детали в виде звезд или блеска.

       

      Смотрите видео, как сделать макияж галактики на Хэллоуин 2017:

       

      Клоун

      Страшные клоуны из года в год становятся вдохновением для образов на Хэллоуин. И этот раз не исключение.

      Такой макияж довольно сложен в исполнении, так как вам понадобятся инструменты для грима и парик. Но поверьте, ваши старании не будут напрасны – вы напугаете даже ярого фаната фильмов ужасов.

      Смотрите видео, как сделать макияж клоуна на Хэллоуин 2017:

       

      Бетти Буп

      Бетти Буп – обольстительная героиня мультиков 30-х годов. Этот макияж милый и его очень легко воспроизвести. Просто возьмите глянцевую красную помаду, чтобы завершить ваш лук.

      Смотрите видео, как сделать макияж Бетти Буп на Хэллоуин 2017:

       

      Женщина-кошка

      Даже Моника из "Друзей" примерила образ сексуальной Женщины-кошки на Хэллоуин. В этом макияже главный акцент на глазах. Поэтому тщательно их выделите карандашом или подводкой.

      Смотрите видео, как сделать макияж Женщины-кошки на Хэллоуин 2017:

      Клеопатра

      Если выглядеть страшно – это не ваше, то сделайте образ в стиле Клеопатры. Такой костюм будет гламурным и красивым.

      Смотрите видео, как сделать макияж Клеопатры на Хэллоуин 2017:

       

      Королева вампиров

      Хэллоуин и вампиры – неразделимые вещи. Клыки, бледная кожа, красные линзы – основа такого мейк-апа.

      Смотрите видео, как сделать макияж вампира на Хэллоуин 2017:

       

      Автор: Олена Левчук
      Теги: Хэллоуин Мода LifeStyle Красота Макияж
      Источник: 24 Канал
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