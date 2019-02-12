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      Страшный пожар вспыхнул в отеле в Индии: по меньшей мере 17 человек погибли – видео

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      Ужасный пожар в отеле в Индии: по меньшей мере 17 человек погибли
      Ужасный пожар в отеле в Индии: по меньшей мере 17 человек погибли / Фото из открытых источников

      По меньшей мере 17 человек сгорели заживо в огне из-за жуткого пожара в гостинице в индийской столице Нью-Дели, который вспыхнул ночью 12 февраля. Еще около 50 человек спасли.

      Потерпевших в течение нескольких часов освобождали из огненной ловушки, передает местный сайт The Times of India.

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      Пожар занялся на первом этаже гостиницы "Дворец Арпит". Огонь очень быстро распространялся, поэтому впоследствии сильное пламя охватило все здание. И поскольку большинство людей в это время спали, то они не успели спастись.

      Около четырех утра, я проснулся от духоты и запаха дыма. Когда вышел из комнаты, то услышал, как люди звали на помощь из соседних номеров. Я открыл окно, все было затянуло дымом. Позже приехали пожарные, но у них не было стремянки нужной длины, чтобы добраться до нас. Поэтому мы ждали в горящем отеле более получаса, пока нас спасли,
      – сказал потерпевший Сивананд Чанд.

      Пожар в отеле в Индии: смотрите видео

      Люди в панике просто прыгали из окон пятиэтажного заведения. Так, погибли женщина с ребенком, которые пытались спастись, выпрыгнув из окна последнего этажа.

      Пожар уже локализовали. Сейчас полиция выясняет причины трагедии. Предполагают, что он мог возникнуть из-за короткого замыкания.

      Правительство Дели выплатит по 5 миллионов рупий (около 1,9 миллиона гривен) компенсации семьям погибших во время пожара в Кароли Багу. К тому же, премьер-министр Нарендра Моди выразил соболезнования через 17 смертей в пожаре в отеле в районе Дели Кароль Баг.

      Глубоко опечален гибелью людей из-за пожара в Кароли Багу в Дели. Я выражаю свои соболезнования семьям тех, кто потерял родных. Пусть пострадавшие быстро восстанавливаются,
      – написал премьер-министр.

       

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      Теги: Деньги Жертвы Индия Пожар
      Источник: 24 канал
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