Страшный рейдер "Ташкент", или как новая оккупационная власть "копает" под соратника Захарченко

Крупные транспортные компании оккупированного Донбасса обвинили бывшего так называемого "министра доходов и сборов "ДНР "Александра Тимофеева с позывным "Ташкент" в незаконном захвате их бизнеса. Также его обвиняют в присвоении собственности аграрного предприятия "Колос Д" на сумму свыше 850 миллионов рублей (около 350 миллионов гривен).

Как пишет ресурс "Новости Донбасса", так называемая "прокуратура "ДНР" получила команду поднять все дела и материалы местной "налоговой", найти недостатки, вызвать недовольных предпринимателей и собирать компромат на Тимофеева.

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Так, директор "Колос Д" Вадим Савченко в комментарии сепаратистским СМИ заявил, что Тимофеев, по сути, воспользовался высокой должностью для личного обогащения и укрепления собственного авторитета.

По его словам, он захватил собственность компании в ноябре 2017 года: тогда на территорию предприятия зашла группа вооруженных людей во главе с директором "госпредприятия" "Заря Агро" Геннадием Кряжевым.

Ссылаясь на якобы имеющиеся в распоряжении "министерства доходов и сборов" документы о признании бесхозным всего имущества предприятия, они фактически осуществили его захват. А когда я добился личной встречи с Тимофеевым, на которой заявил о незаконности действий "Заря Агро", то Тимофеев просто проигнорировал мои слова и отметил, что он предприятие просто забирает. Это был разговор в стиле 90-х,

– подчеркнул Савченко и добавил, что по состоянию на 1 июля 2018 года "Колос Д" потерял 850 миллионов рублей.

Как отметил он, большинство местных предпринимателей вследствие прямых угроз со стороны Тимофеева не решались сообщать о неправомерных действиях руководству "ДНР", опасаясь последствий для себя и своих близких, а те, кто решался отстаивать свои права, в лучшем случае, попадали в заключение : всего "на подвале" оказались 12-15 человек.

"Ряд наиболее ценных объектов в центре Донецка перешел под контроль Тимофеева. Там, где не удавалось забрать здание, их владельцам выставлялся счет "за пользования". Схема была выстроена так: предприятие работает год-два, как только оно начинает приносить прибыль и подаются декларации в "Миндох" о прибыльности бизнеса, к нему начинают под вымышленным предлогом применяться "штрафные санкции", а затем предприятие рейдерским образом захватывется. Это касается многих предприятий, приносящих доход", – убеждает он.

Кроме того, Тимофеева в незаконном захвате обвинили крупные транспортные компании, пишет "Обозреватель".

Как заявил официальный полномочный представитель предпринимателей Александр Александров в комментарии все тем же окупациним СМИ, от действий "Ташкента" пострадали ООО ''Региональный фонд прямых инвестиций'', ООО "Смарагд-2013 '', ООО ''Юго-восточные автобусные станции", также в его собственности находились десять автостанций, в частности автовокзал ''Южный'' и автостанция ''Крытый рынок''.

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29 сентября 2015 года на предприятия пришли вооруженные люди, которые представились сотрудниками "министерства доходов и сборов ''ДНР''. По личной команде Александра Тимофеева они под дулами автоматов просто вывели все руководство на улицу и заняли помещения. Директора автобазы в Енакиево увезли и закрыли ''на подвал''. А во время личного общения с Тимофеевым он прямо мне сказал: ''Я просто у вас отжал бизнес",

– говорит Алексадров.

В итоге, утверждает он, предприятие потеряло здания и сооружения, контроль над автобазы в Енакиево, автопарк которой превышает 100 автобусов и микроавтобусов, а совокупные потери от деятельности ''министра" составили 100 миллионов рублей (около 40 миллионов гривен) чистой прибыли за три года.

"Подобные случаи были и с сетью автозаправочных станций. То есть действия "министра" привели к уходу с рынка многих предпринимателей. Наиболее интересные активы под видом "национализации" просто были отобраны", – констатировал он.

Напомним, ранее 24 канал сообщал, что Александр Тимофеев выехал в Россию. Свой шаг он объяснил опасениями за собственную безопасность. Кроме того, оккупант заявил, что возвращаться на Донбасс не собирается.

Что известно об Александре Тимофееве, позывной "Ташкент"? Возглавил так называемое "министерство доходов и сборов "ДНР" он 12 ноября 2014 года. Его связывают с контрабандными поставками в РФ контрафактной продукции. Также он участвовал в рейдерских захватах предприятий и подчинил себе весь оборот угля фейковой республики. Тимофеев был близким соратником Захарченко, правда, СМИ писали, что недавно между ними возник конфликт. Состояние "Ташкента" оценивается в 17 миллионов долларов.

СОБЫТИЯ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ, В КОТОРЫХ ФИГУРИРОВАЛ "ТАШКЕНТ"-ТИМОФЕЕВ: