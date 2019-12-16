Страшный шум на столичных Позняках: что на самом деле происходит

Утром 16 декабря жители Киева слышали шум, похожий на звук реактивных самолетов. Он распространился на район вблизи станции метро Выдубичи, а также на левый берег возле станции метро Славутич, Осокорки и Позняки.

Странный звук напугал местных жителей. Они начали распространять информацию о нем в социальных сетях.

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У нас шум на улице, как на взлетной полосе. Никто случайно не знает, что это,

– написала пользовательница фейсбука Елена Суходольская.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям успокаивают, объясняя, что идет технологический процесс на одной из ТЭЦ.

Никаких чрезвычайных ситуаций в Киеве сегодня нет. Скорее всего это обычный технологический процесс, который происходит на ТЭЦ,

– сообщили ГСЧС Киева в комментарии 24 каналу.

Шум возникает из-за спуска пара. А ее устроили из-за потепления, ведь столбики термометров в столице поднялись до +7 градусов.

В Киеве работают такие теплоэлектроцентрали:

ТЭЦ-5 на улице Промышленной, 4;

ТЭЦ-6 на Пуховской, 1А;

Дарницкая ТЭЦ на Гната Хоткевича, 20.



Местных жителей напугал странный шум / Фейсбук Елены Суходольской

Почему возникает такой шум