Страшный шум на столичных Позняках: что на самом деле происходит
Утром 16 декабря жители Киева слышали шум, похожий на звук реактивных самолетов. Он распространился на район вблизи станции метро Выдубичи, а также на левый берег возле станции метро Славутич, Осокорки и Позняки.
Странный звук напугал местных жителей. Они начали распространять информацию о нем в социальных сетях.
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У нас шум на улице, как на взлетной полосе. Никто случайно не знает, что это,
– написала пользовательница фейсбука Елена Суходольская.
В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям успокаивают, объясняя, что идет технологический процесс на одной из ТЭЦ.
Никаких чрезвычайных ситуаций в Киеве сегодня нет. Скорее всего это обычный технологический процесс, который происходит на ТЭЦ,
– сообщили ГСЧС Киева в комментарии 24 каналу.
Шум возникает из-за спуска пара. А ее устроили из-за потепления, ведь столбики термометров в столице поднялись до +7 градусов.
В Киеве работают такие теплоэлектроцентрали:
- ТЭЦ-5 на улице Промышленной, 4;
- ТЭЦ-6 на Пуховской, 1А;
- Дарницкая ТЭЦ на Гната Хоткевича, 20.
Местных жителей напугал странный шум / Фейсбук Елены Суходольской
Почему возникает такой шум
- На ТЭЦ есть устройства, которые сбрасывают лишний пар, в том числе и "на атмосферу".
- Тогда люди слышат сильный шум, если находятся в радиусе до нескольких километров от ТЭЦ.