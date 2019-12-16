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      Страшный шум на столичных Позняках: что на самом деле происходит

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      Причина шума в Киеве / segodnya.ua

      Утром 16 декабря жители Киева слышали шум, похожий на звук реактивных самолетов. Он распространился на район вблизи станции метро Выдубичи, а также на левый берег возле станции метро Славутич, Осокорки и Позняки.

      Странный звук напугал местных жителей. Они начали распространять информацию о нем в социальных сетях.

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      У нас шум на улице, как на взлетной полосе. Никто случайно не знает, что это,
      – написала пользовательница фейсбука Елена Суходольская.

      В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям успокаивают, объясняя, что идет технологический процесс на одной из ТЭЦ.

      Никаких чрезвычайных ситуаций в Киеве сегодня нет. Скорее всего это обычный технологический процесс, который происходит на ТЭЦ,
      – сообщили ГСЧС Киева в комментарии 24 каналу.

      Шум возникает из-за спуска пара. А ее устроили из-за потепления, ведь столбики термометров в столице поднялись до +7 градусов.

      В Киеве работают такие теплоэлектроцентрали:

      • ТЭЦ-5 на улице Промышленной, 4;
      • ТЭЦ-6 на Пуховской, 1А;
      • Дарницкая ТЭЦ на Гната Хоткевича, 20.

      тец київ
      Местных жителей напугал странный шум / Фейсбук Елены Суходольской

      Почему возникает такой шум

      • На ТЭЦ есть устройства, которые сбрасывают лишний пар, в том числе и "на атмосферу".
      • Тогда люди слышат сильный шум, если находятся в радиусе до нескольких километров от ТЭЦ.
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости Киева
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