Полиция Одесской области с понедельника, 26 апреля, проводит обыски у людей, которые прямо или косвенно причастны к преступному миру. Уже разоблачили 10 человек, имеющих влияние на криминогенную обстановку.

Этих предполагаемых преступников подозревают в связях с представителями криминального мира и "ворами в законе". У них изъяли ряд доказательств, в частности – оружие, патроны, деньги, наркотики. К теме Кровная месть за дядю: в Николаеве задержали подростка, подозреваемого в убийстве – фото Что известно о зачистках в Одессе 29 апреля провели обыск у 7 жителей Беляевки.

Они позиционировали себя представителями известных лидеров криминалитета. Проведение обысков / Фото Нацполиции У них изъяли наркотические вещества, ювелирные украшения, мобильные терминалы и другие вещественные доказательства их противоправной деятельности. Наркотики у правонарушителей / Фото Нацполиция Еще у двух правонарушителей из Вилково и Арциза обнаружили наркотическое зелье, боеприпасы и оружие. Изъято оружие у злоумышленников в Одессе / Фото Нацполиция В Одессе задержали закавказца. Его подозревают в кражах из авто. Вещественные доказательства совершенных преступлений / Фото Нацполиции Двое фальшивомонетчиков из Одессы и Болградского района: мужчины пытались сбыть поддельную национальную валюту. Они хотели купить за нее авто. Вещественные доказательства правонарушения / Фото Нацполиции К коллекции – убийца из Шабо и педофил из Одесского района. В Одессе продолжаются проверки: видео