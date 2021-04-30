Страстная неделя в Одессе: полным ходом идет зачистка города от криминалитета – фото, видео
Полиция Одесской области с понедельника, 26 апреля, проводит обыски у людей, которые прямо или косвенно причастны к преступному миру. Уже разоблачили 10 человек, имеющих влияние на криминогенную обстановку.
Источник:Нацполиция
Этих предполагаемых преступников подозревают в связях с представителями криминального мира и "ворами в законе". У них изъяли ряд доказательств, в частности – оружие, патроны, деньги, наркотики.
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Что известно о зачистках в Одессе
- 29 апреля провели обыск у 7 жителей Беляевки.
- Они позиционировали себя представителями известных лидеров криминалитета.
Проведение обысков / Фото Нацполиции
- У них изъяли наркотические вещества, ювелирные украшения, мобильные терминалы и другие вещественные доказательства их противоправной деятельности.
Наркотики у правонарушителей / Фото Нацполиция
- Еще у двух правонарушителей из Вилково и Арциза обнаружили наркотическое зелье, боеприпасы и оружие.
Изъято оружие у злоумышленников в Одессе / Фото Нацполиция
- В Одессе задержали закавказца. Его подозревают в кражах из авто.
Вещественные доказательства совершенных преступлений / Фото Нацполиции
- Двое фальшивомонетчиков из Одессы и Болградского района: мужчины пытались сбыть поддельную национальную валюту. Они хотели купить за нее авто.
Вещественные доказательства правонарушения / Фото Нацполиции
- К коллекции – убийца из Шабо и педофил из Одесского района.
В Одессе продолжаются проверки: видео
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