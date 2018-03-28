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Страстная неделя-2018: что можно есть

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Страстная неделя-2018: что можно есть
Страстная неделя-2018: что можно есть / 24 Канал

Великий пост 2018 начался 19 февраля и продлится до 7 апреля. Самой строгой считается последняя неделя перед окончанием поста, который называется страстной.

Во время Великого поста строго запрещены продукты, которые содержатся мясо, рыба, птица, яйца. Нельзя употреблять молочные продукты, а также шоколад, макароны, белый хлеб, соления, пряности и алкоголь.

Страстная неделя в этом году длится с 2 до 7 апреля. В течение этих семи дней нужно особенно соблюдать пост.

Мы решили рассказать, как питаться в страстную неделю 2017.

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Страстной понедельник

В понедельник можно кушать сырые овощи и фрукты, а также хлеб, мед и орехи. Рекомендуется есть один раз в сутки – вечером.

Страстной вторник

Так же как и в предыдущий день, разрешены сырые фрукты и овощи, мед, орехи и хлеб. Желательно кушать только вечером.

Страстная среда

Можно также есть хлеб, овощи и фрукты, холодную сырую пищу без масла.

Чистый четверг

В этот день разрешается есть горячую растительную пищу с растительным маслом два раза в день.

Страстная пятница

В страстную пятницу вообще воздержаться от приема пищи.

Великая Суббота

В субботу можно один раз в день поесть горячей растительной пищи, но без масла.

Пасхальное воскресенье

А уже в воскресенье, 8 апреля, на Пасху, снимаются все ограничения на прием пищи.

Теги: Новости Украины LifeStyle Пасхальные праздники религия Публикации Здоровая жизнь паска Великий пост
Источник: 24 Канал
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