Страстная неделя-2018: что можно есть
Великий пост 2018 начался 19 февраля и продлится до 7 апреля. Самой строгой считается последняя неделя перед окончанием поста, который называется страстной.
Во время Великого поста строго запрещены продукты, которые содержатся мясо, рыба, птица, яйца. Нельзя употреблять молочные продукты, а также шоколад, макароны, белый хлеб, соления, пряности и алкоголь.
Страстная неделя в этом году длится с 2 до 7 апреля. В течение этих семи дней нужно особенно соблюдать пост.
Мы решили рассказать, как питаться в страстную неделю 2017.
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Страстной понедельник
В понедельник можно кушать сырые овощи и фрукты, а также хлеб, мед и орехи. Рекомендуется есть один раз в сутки – вечером.
Страстной вторник
Так же как и в предыдущий день, разрешены сырые фрукты и овощи, мед, орехи и хлеб. Желательно кушать только вечером.
Страстная среда
Можно также есть хлеб, овощи и фрукты, холодную сырую пищу без масла.
Чистый четверг
В этот день разрешается есть горячую растительную пищу с растительным маслом два раза в день.
Страстная пятница
В страстную пятницу вообще воздержаться от приема пищи.
Великая Суббота
В субботу можно один раз в день поесть горячей растительной пищи, но без масла.
Пасхальное воскресенье
А уже в воскресенье, 8 апреля, на Пасху, снимаются все ограничения на прием пищи.