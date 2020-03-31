"Быки" против "медведей": какая из стратегий принесет больше дохода инвестору?

Зайцы, волки, медведи, быки, овцы и даже лоси. Нет, это не перечень фауны, обитающей на территории Украины. Так называют участников фондового рынка, в зависимости от выбора стратегии инвестирования.

Уже не первое столетие основных участников фондового рынка называют "быками" и "медведями". Отличаются они выбором кардинально различных стратегий инвестирования. Первые стремятся заработать на росте акций, то есть стремятся приобрести ценные бумаги по дешевке и перепродать их в будущем. Такая операция на фондовом рынке называется "открытие длинной позиции". По мнению участников рынка "быки насаживают жертву на рога и подбрасывают ее вверх". Поэтому, они и получили такое название.

"Медведи" же в основном зарабатывают на падении рынка. То есть, они продают ценные бумаги в надежде, что в будущем их цена снизится, например, из-за того, что у компании ожидается негативная отчетность. Основная задача медведей – продать дорого, а откупить дешево.

В целом, участники фондового рынка получили аналогию с животными благодаря сатирику Джону Арбетноту. В 1712 году он выпустил серию рассказов о биржевой жизни, главным героем которых был Джон Булль – человек с головой быка. Таким видел автор прообраз типичного англичанина того времени. Булль частенько страдал от насмешек другого героя – Медведя, в одном из рассказов все даже закончилось дракой. Именно тогда основных конкурентов на рынке и стали называть "быками" и "медведями".

С появлением новых стратегий, появляются и новые названия участников рынка. Например:

зайцы – это трейдеры, которые совершают большое количество сделок за одну торговую сессию, пытаясь заработать на небольших колебаниях курса акций или иного актива

– это трейдеры, которые совершают большое количество сделок за одну торговую сессию, пытаясь заработать на небольших колебаниях курса акций или иного актива волки – трейдеры с большим опытом, которые практически не делают убыточных сделок;

– трейдеры с большим опытом, которые практически не делают убыточных сделок; лемминги – трейдеры-новички, которые ориентируются в торговых идеях и торговли на более профессиональных участников рынка.

– трейдеры-новички, которые ориентируются в торговых идеях и торговли на более профессиональных участников рынка. свиньи – те трейдеры, которые до конца удерживают прибыльную позицию, несмотря на то, что тренд изменился;

– те трейдеры, которые до конца удерживают прибыльную позицию, несмотря на то, что тренд изменился; лось (от англ. Loss – "ущерб") – трейдер, который терпит значительные убытки. Например, на профессиональном жаргоне "поймал лося" означает, что трейдер закрыл сделку в минус.

Подобрать необходимую стратегию участнику фондового рынка может инвестиционный эксперт. Например, новичкам советуют выбирать принципы "быков", уверяет Богдан Сидоренко, директор Киевского филиала "Фридом Финанс Украина".

Эта стратегия наименее рискованная и наиболее доступная инвесторам без опыта. Надо понимать, что Украина фундаментально не развитая страна в вопросе инвестирования в ценные бумаги, поэтому нужно тщательно подойти к подбору необходимой вам стратегии. Наши инвестиционные эксперты могут не только помочь определиться с этим, но и рассчитать доходность каждого финансового инструмента и минимизировать все возможные риски,

– утверждает Богдан Сидоренко.

По подсчетам специалистов, как правило, первые доходы, участник фондового рынка получает через 3-5 лет после инвестирования. Однако, за счет индивидуального подхода к каждому клиенту, с учетом всех пожеланий и ожиданий, клиенты "Фридом Финанс Украина" получают свои первые доходы в среднем уже через год.