Стратегия Минэкоэнерго: что в Украине сделают с энергетикой и экологией
Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины подготовило программу действий на 2019-2020 годы, состоящей из 27 шагов. Первоочередные задачи – завершить анбандлинг "Нафтогаза", успешно пройти зиму и отопительный сезон, перейти на возобновляемую энергетику и реформировать угольную отрасль.
Что касается задач и развития возобновляемой энергетики, то существует проблема с дефицитом гарантированного покупателя. Но до конца 2019 года в Минэкоэнерго планируют преодолеть эту проблему, рассказал профильный министр Алексей Оржель, представляя программу действий своего ведомства. А до апреля 2020 года в Минекоэнерго планируют запустить аукционы для "зеленой" энергетики.
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В ведомстве планируют также стимулировать строительство аккумулирующих мощностей возобновляемой энергетики. Что касается реформирования угольной отрасли, то Оржель признал, что 3 миллиона тонн угля, добытых государственной угольной отраслью, никак нельзя сравнить с суммами затрат.
Главным вопросом является решение проблемы трудоустройства работников угольной отрасли. Для этого планируют запустить масштабную программу переквалификации.
Программа действий Минэкоэнерго на 2019-2020 годы
- Энергоэффективность как национальная идея. В частности, на сегодня разрабатывают законодательство по новому налогу по СО2. По замыслу министерства, эти деньги предприятие сможет расходовать на повышение собственной энергоэффективности.
- Легализация добычи янтаря. Уже есть законодательные наработки. Оржель надеется на положительное голосование парламентом во 2 чтении.
- Подготовка проектов соглашения о разделе продукции (СРП). Каждый такой проект СРП – это от 200 миллионов долларов инвестиций.
- До апреля 2020 года в ведомстве планируют утвердить видение "зеленого" энергетического перехода.
- В течение 2020 года в Минэкоэнерго будут работать над интегрированным планом по климату и энергетике до 2030 года и национальным определенным вкладом к Парижской хартии.
- Целый 2020 год также будут работать над рамочной стратегией адаптации к изменениям климата.
- Еще в 2010 году планируют разработать законодательство по учету выбросов парниковых газов и озоноразрушающих веществ.
- В госбюджете на 2020 год заложены деньги для постоянного мониторинга качества воздуха. Поэтому Минэкоэнерго займется анализом уровня загрязнения воздуха.
- Оценка рисков от глобального изменения климата в наиболее уязвимых секторах и регионах.
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- Реформа экоинспекции.
- Усиление прозрачности процедуры оценки воздействия на окружающую среду.
- Сервисные электронные кабинеты для прозрачного доступа.
- Единое окно жалоб по присоединению.
- Упрощение присоединения к электрическим и газовым сетям.
- Уже к концу 2019 года введут ограничение использования пластиковых пакетов. А с 2021 года в министерстве планируют совсем отказаться от таких пакетов.
- Принятие комплексных законов об отходах, которые внедрят иерархию обращения с отходами.
- В течение 2020 года ведут запрет одноразового пластика.
- Стимулирование строительства мусороперерабатывающих заводов.
- С 2019 года и аж по 2025 год Минэкоэнерго будет бороться с нелегальными свалками.
- До конца 2019 года подготовят лоты для проведения конкурсов на спецразрешения на добычу нефти и газа.
- Создание информационного слоя природно-заповедного фонда на сайте Геокадастр.
- До конца 2019 Оржель планирует разобраться с вопросом урегулирования задолженности на рынке электроэнергии. По этому вопросу уже зарегистрированы 5 законопроектов.
- Инвентаризация лесов.
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