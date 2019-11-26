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      Стратегия Минэкоэнерго: что в Украине сделают с энергетикой и экологией

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      Министерство энергетики и защиты окружающей среды объявило свою стратегию на 2019-2020 годы / kmu.gov.ua

      Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины подготовило программу действий на 2019-2020 годы, состоящей из 27 шагов. Первоочередные задачи – завершить анбандлинг "Нафтогаза", успешно пройти зиму и отопительный сезон, перейти на возобновляемую энергетику и реформировать угольную отрасль.

      Что касается задач и развития возобновляемой энергетики, то существует проблема с дефицитом гарантированного покупателя. Но до конца 2019 года в Минэкоэнерго планируют преодолеть эту проблему, рассказал профильный министр Алексей Оржель, представляя программу действий своего ведомства. А до апреля 2020 года в Минекоэнерго планируют запустить аукционы для "зеленой" энергетики.

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      В ведомстве планируют также стимулировать строительство аккумулирующих мощностей возобновляемой энергетики. Что касается реформирования угольной отрасли, то Оржель признал, что 3 миллиона тонн угля, добытых государственной угольной отраслью, никак нельзя сравнить с суммами затрат.

      Главным вопросом является решение проблемы трудоустройства работников угольной отрасли. Для этого планируют запустить масштабную программу переквалификации.

      Программа действий Минэкоэнерго на 2019-2020 годы

      • Энергоэффективность как национальная идея. В частности, на сегодня разрабатывают законодательство по новому налогу по СО2. По замыслу министерства, эти деньги предприятие сможет расходовать на повышение собственной энергоэффективности.
      • Легализация добычи янтаря. Уже есть законодательные наработки. Оржель надеется на положительное голосование парламентом во 2 чтении.
      • Подготовка проектов соглашения о разделе продукции (СРП). Каждый такой проект СРП – это от 200 миллионов долларов инвестиций.
      • До апреля 2020 года в ведомстве планируют утвердить видение "зеленого" энергетического перехода.
      • В течение 2020 года в Минэкоэнерго будут работать над интегрированным планом по климату и энергетике до 2030 года и национальным определенным вкладом к Парижской хартии.
      • Целый 2020 год также будут работать над рамочной стратегией адаптации к изменениям климата.
      • Еще в 2010 году планируют разработать законодательство по учету выбросов парниковых газов и озоноразрушающих веществ.
      • В госбюджете на 2020 год заложены деньги для постоянного мониторинга качества воздуха. Поэтому Минэкоэнерго займется анализом уровня загрязнения воздуха.
      • Оценка рисков от глобального изменения климата в наиболее уязвимых секторах и регионах.

      К теме: Более 10 государственных шахт могут закрыть

      • Реформа экоинспекции.
      • Усиление прозрачности процедуры оценки воздействия на окружающую среду.
      • Сервисные электронные кабинеты для прозрачного доступа.
      • Единое окно жалоб по присоединению.
      • Упрощение присоединения к электрическим и газовым сетям.
      • Уже к концу 2019 года введут ограничение использования пластиковых пакетов. А с 2021 года в министерстве планируют совсем отказаться от таких пакетов.
      • Принятие комплексных законов об отходах, которые внедрят иерархию обращения с отходами.
      • В течение 2020 года ведут запрет одноразового пластика.
      • Стимулирование строительства мусороперерабатывающих заводов.
      • С 2019 года и аж по 2025 год Минэкоэнерго будет бороться с нелегальными свалками.
      • До конца 2019 года подготовят лоты для проведения конкурсов на спецразрешения на добычу нефти и газа.
      • Создание информационного слоя природно-заповедного фонда на сайте Геокадастр.
      • До конца 2019 Оржель планирует разобраться с вопросом урегулирования задолженности на рынке электроэнергии. По этому вопросу уже зарегистрированы 5 законопроектов.
      • Инвентаризация лесов.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Электроэнергия климат Алексей Оржель Угольная промышленность Энергетика Возобновляемая энергетика Министерство энергетики и защиты окружающей среды Экология
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