Стратегия Минэкоэнерго: что в Украине сделают с энергетикой и экологией

Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины подготовило программу действий на 2019-2020 годы, состоящей из 27 шагов. Первоочередные задачи – завершить анбандлинг "Нафтогаза", успешно пройти зиму и отопительный сезон, перейти на возобновляемую энергетику и реформировать угольную отрасль.

Что касается задач и развития возобновляемой энергетики, то существует проблема с дефицитом гарантированного покупателя. Но до конца 2019 года в Минэкоэнерго планируют преодолеть эту проблему, рассказал профильный министр Алексей Оржель, представляя программу действий своего ведомства. А до апреля 2020 года в Минекоэнерго планируют запустить аукционы для "зеленой" энергетики.

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В ведомстве планируют также стимулировать строительство аккумулирующих мощностей возобновляемой энергетики. Что касается реформирования угольной отрасли, то Оржель признал, что 3 миллиона тонн угля, добытых государственной угольной отраслью, никак нельзя сравнить с суммами затрат.

Главным вопросом является решение проблемы трудоустройства работников угольной отрасли. Для этого планируют запустить масштабную программу переквалификации.

Программа действий Минэкоэнерго на 2019-2020 годы

Энергоэффективность как национальная идея. В частности, на сегодня разрабатывают законодательство по новому налогу по СО2. По замыслу министерства, эти деньги предприятие сможет расходовать на повышение собственной энергоэффективности.

как национальная идея. В частности, на сегодня разрабатывают законодательство по новому налогу по СО2. По замыслу министерства, эти деньги предприятие сможет расходовать на повышение собственной энергоэффективности. Легализация добычи янтаря. Уже есть законодательные наработки. Оржель надеется на положительное голосование парламентом во 2 чтении.

Уже есть законодательные наработки. Оржель надеется на положительное голосование парламентом во 2 чтении. Подготовка проектов соглашения о разделе продукции (СРП) . Каждый такой проект СРП – это от 200 миллионов долларов инвестиций.

. Каждый такой проект СРП – это от 200 миллионов долларов инвестиций. До апреля 2020 года в ведомстве планируют утвердить видение "зеленого" энергетического перехода .

. В течение 2020 года в Минэкоэнерго будут работать над интегрированным планом по климату и энергетике до 2030 года и национальным определенным вкладом к Парижской хартии.

Целый 2020 год также будут работать над рамочной стратегией адаптации к изменениям климата .

. Еще в 2010 году планируют разработать законодательство по учету выбросов парниковых газов и озоноразрушающих веществ .

. В госбюджете на 2020 год заложены деньги для постоянного мониторинга качества воздуха . Поэтому Минэкоэнерго займется анализом уровня загрязнения воздуха.

. Поэтому Минэкоэнерго займется анализом уровня загрязнения воздуха. Оценка рисков от глобального изменения климата в наиболее уязвимых секторах и регионах.

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Реформа экоинспекции.

Усиление прозрачности процедуры оценки воздействия на окружающую среду.

Сервисные электронные кабинеты для прозрачного доступа.

Единое окно жалоб по присоединению.

Упрощение присоединения к электрическим и газовым сетям.

Уже к концу 2019 года введут ограничение использования пластиковых пакетов . А с 2021 года в министерстве планируют совсем отказаться от таких пакетов.

. А с 2021 года в министерстве планируют совсем отказаться от таких пакетов. Принятие комплексных законов об отходах, которые внедрят иерархию обращения с отходами .

. В течение 2020 года ведут запрет одноразового пластика .

. Стимулирование строительства мусороперерабатывающих заводов.

С 2019 года и аж по 2025 год Минэкоэнерго будет бороться с нелегальными свалками .

. До конца 2019 года подготовят лоты для проведения конкурсов на спецразрешения на добычу нефти и газа.

Создание информационного слоя природно-заповедного фонда на сайте Геокадастр.

До конца 2019 Оржель планирует разобраться с вопросом урегулирования задолженности на рынке электроэнергии . По этому вопросу уже зарегистрированы 5 законопроектов.

. По этому вопросу уже зарегистрированы 5 законопроектов. Инвентаризация лесов.

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