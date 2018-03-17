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Стратегия Смолия: эксперты прокомментировали новые цели НБУ

18:57, сегодня 236 Читати новину українською

Укрощение цен, возобновление кредитования, снятие валютных ограничений и повышение прозрачности банков и страховых компаний – то, на чем в ближайшие три года сосредоточится Национальный банк Украины. Новоизбранный председатель правления НБУ Яков Смолий представил стратегию центрального банка.

О планах и намерениях Нацбанка пришли узнать представители международных организаций и посольств, украинские чиновники и участники рынка. Он – не Валерия Гонтарева, но курс ее продолжит. И на ультиматумы нардепов так же не пойдет. Несколько месяцев представители "Народного фронта" и радикалы пытались договориться: голоса за Смолия обещали отдать в обмен на своих людей в креслах его заместителей.

Безусловно, мы должны жестко придерживаться тех шагов, которые мы начали исторически 4 года назад, и будем продолжать в этом направлении. В планах непредвиденные изменения в структуре правления, за исключением одной должности,
– заверил председатель Национального банка Украины Яков Смолий.

Первого заместителя Яков Смолий выберет из своей команды. Руководителя Департамента денежного обращения, за который отвечает пока сам, выберет на конкурсе. А вот в ближайшие три года команда НБУ сосредоточится на обуздании цен и восстановлении банковского кредитования.

Приоритеты расставлены очень правильно. Это, собственно, обеспечение низкой инфляции. Это очень важно и для второй цели – восстановления кредитования, и для спокойствия людей,
– прокомментировал исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский.

Но чтобы снизить инфляцию до 5-7%, нужно возобновить сотрудничество с МВФ, а значит – создать Антикоррупционный суд, открыть рынок земли. Кредитование восстановят после того, как примут законы о защите прав кредиторов и потребителей финансовых услуг.

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Так могут уберечь население от финансовых потерь и уменьшить риски для банков, которые выдают займы. Уже больше года у нардепов нет желания за это голосовать. Возможно, боятся, что придется и самим погасить миллиардную задолженность перед банками.Нам нужно кредитовать собственное производство, мы должны кредитовать импортозамещение. Но для того, чтобы это делать, мы должны понять, что, если мы хотим, чтобы депутаты, бизнесмены и избиратели около них, получали деньги из банков, банки не должны бояться,
– рассказал председатель правления Правэкс-Банка Тарас Кириченко.

Банковский рынок очистили, говорит Смолий, теперь надо, чтобы банки работали прозрачно и больше зарабатывали. Взять под свой контроль НБУ намерен и страхование. Заставят акционеров влить в рынок живые деньги, выведут из него фирмы, которые занимаются не страхованием, а являются как бы конвертационным центром. Это важно, ведь именно путем страхового рынка в Украине планируют сдвинуть с места медицинскую и пенсионную реформы.

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Эксперт по пенсионным вопросам реанимационного пакета реформ Галина Третьякова подтвердила:

"Решатся проблемы, во-первых, в медицинском страховании. Это дополнительное финансирование наших лечебных учреждений. Если мы введем очень мощный второй уровень пенсионной системы, то домохозяйства смогут дополнительно к пенсии получать по жизненному обеспечении. Если мы это построим, то мы создадим мощный институциональный ресурс для нашей экономики".

Также Смолий обещает не оставить без внимания просьбу бизнеса отменить валютные ограничения и позволить наконец свободное движение капитала. Это позволит украинскому бизнесу конкурировать с иностранными компаниями. А рядовым украинцам без бюрократических препятствий инвестировать за рубеж, делать платежи и переводы.

Напомним, чем запомнилась каденция Валерии Гонтаревой в Нацбанке.

Автор: Леся Выговская
Теги: Деньги НБУ Бизнес Яков Смолий
Источник: 24 Канал
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