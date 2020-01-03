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      Забастовка во Франции против пенсионной реформы достигла рекордной продолжительности

      5 Читати новину українською
      Забастовка во Франции / apnews.com

      Массовые забастовки французов против пенсионной реформы начались еще 5 декабря 2019 года. Протест уже сравнялся с рекордной по продолжительности забастовкой 1986 года.

      Несмотря на снижение количества забастовщиков в первый день нового года, во Франции до сих пор продолжаются перебои с железнодорожным транспортом, пишет RFI.

      К теме: Общенациональная забастовка во Франции обошлась железнодорожникам в 400 миллионов евро

      Так, 1 января забастовка против пенсионной реформы сравнялась по продолжительности с самой длинной забастовкой последних лет – зимой 1986-1987 годов забастовка длилась 28 дней без перерыва на рождественские каникулы.

      Очевидно, что новая французская забастовка 2019-2020 годов побьет исторический рекорд.

      По данным французского оператора железных дорог SNCF, количество бастующих в новом году сократилось до 7,6%. Однако перебои с общественным транспортом до сих пор значительны.

      В первые дни нового года на линии вышло:

      • только 20% пригородных электричек;
      • примерно 40% региональных поездов;
      • только 30% высокоскоростных поездов TGV.

      Отметим, что во время новогоднего обращения президент Эммануэль Макрон заявил, что не собирается отказываться от пенсионной реформы. После этого профсоюзы призвали всех французов присоединиться к забастовке.

      Обратите внимание: В Париже балерины танцем под открытым небом поддержали массовые протесты: видео

      Что известно о масштабной забастовке во Франции?
      По всей стране заявлено около 245 манифестаций. Причиной протеста является обещанная президентом Макроном радикальная пенсионная реформа. Ее суть – переход от сложной системы из 42 различных режимов к универсальной пенсионной системе, начиная с 2025 года.

      Реформа предусматривает изменение принципа начисления пенсий и переход к системе пенсионных баллов. Для получения полной пенсии французам придется работать минимум до 64 лет. Этот возраст будет повышаться для того, чтобы пенсионная система оставалась бездефицитной.

      Работу над реформой завершает правительство, которое намерено провести ее через парламент в начале 2020 года.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Пенсия Эммануэль Макрон Протесты Реформы Новости Франции
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