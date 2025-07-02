В Киеве задержали мужчину, стрелявшего в авто волонтера "Вернись живым"
- В Киеве задержали велосипедиста, который стрелял по автомобилю волонтера "Вернись живым" Виктории Дворецкой; изъят револьвер.
- Мужчина объяснил свои действия тем, что его "подрезали" машиной, а прокуратура готовит ему подозрение за хулиганство, что грозит до семи лет заключения.
Неизвестный велосипедист открыл огонь по авто ветерана и руководительницы инструкторского отдела "Вернись живым" Виктории Дворецкой. Его разыскали, задержали и изъяли вещественное доказательство – револьвер.
Во время стрельбы в салоне машины находилась женщина с сыном, которая заявила, что с этим мужчиной не конфликтовала и объяснить причины его действий не может. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киева.
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Нарушителя задержали
Вечером 30 июня женщина сообщила правоохранителям, что неизвестный мужчина на велосипеде произвел выстрел в направлении ее автомобиля и скрылся с места происшествия. В результате стрельбы никто не пострадал.
Оперативники и участковые полицейские с участием работников уголовного анализа разыскали 46-летнего стрелка, которого следователи задержали в порядке статьи 208 УПК Украины и изъяли вещественное доказательство – револьвер.
Объясняя свои действия мужчина заявил, что его якобы "подрезал" автомобиль, когда он ехал на велосипеде и таким образом он решил отомстить,
– объяснили полицейские.
В городской прокуратуре сообщили, что другой белый автомобиль не притормозил возле лужи и облил мужчину водой. Велосипедист ударил по машине рукой, а потом начал ее догонять, но в конце концов догнал другой автомобиль, в который произвел выстрел.
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Задержанному готовится сообщение о подозрении за хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений.
Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.