В Киеве задержали мужчину, стрелявшего в авто волонтера "Вернись живым"

Неизвестный велосипедист открыл огонь по авто ветерана и руководительницы инструкторского отдела "Вернись живым" Виктории Дворецкой. Его разыскали, задержали и изъяли вещественное доказательство – револьвер.

Во время стрельбы в салоне машины находилась женщина с сыном, которая заявила, что с этим мужчиной не конфликтовала и объяснить причины его действий не может. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киева.

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Нарушителя задержали

Вечером 30 июня женщина сообщила правоохранителям, что неизвестный мужчина на велосипеде произвел выстрел в направлении ее автомобиля и скрылся с места происшествия. В результате стрельбы никто не пострадал.

Оперативники и участковые полицейские с участием работников уголовного анализа разыскали 46-летнего стрелка, которого следователи задержали в порядке статьи 208 УПК Украины и изъяли вещественное доказательство – револьвер.

Объясняя свои действия мужчина заявил, что его якобы "подрезал" автомобиль, когда он ехал на велосипеде и таким образом он решил отомстить,

– объяснили полицейские.

В городской прокуратуре сообщили, что другой белый автомобиль не притормозил возле лужи и облил мужчину водой. Велосипедист ударил по машине рукой, а потом начал ее догонять, но в конце концов догнал другой автомобиль, в который произвел выстрел.

Нарушителя задержали: смотрите фото Нацполиции

Задержанному готовится сообщение о подозрении за хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений.

Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.