Настоящая кровная месть: в Бразилии мужчина шесть раз выстрелил в убийцу своего отца
Источник:NTK
В бразильском городе Сан-Жозе-ду-Бельмонте произошла стрельба прямо в зале суда. Там во время заседания мужчина открыл огонь в предполагаемого убийцу своего отца.
Во время судебного процесса разъяренный мужчина вытащил пистолет и выстрелил в подсудимого. Жуткий инцидент еще 29 ноября 2023 года, но только в начале апреля СМИ обнародовали кадры с камер видеонаблюдения в зале суда.
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Кристиано Алвес Тертао, сын погибшего Франсиско Алвеса, сделал сразу шесть выстрелов во Франсиско Клейдивальдо Мариано де Моура, которого обвиняли в убийстве его отца. Когда де Моура упал на пол, Тертао дважды ударил его прикладом по голове.
Видео стрельбы в зале суда / Осторожно! Видео 18+: содержит жуткие кадры и сцены жестокости
После этого за нападавшим погнались сотрудники полиции, которые арестовали его на месте по подозрению в покушении на убийство. После стрельбы де Моура госпитализировали в местную больницу. Впоследствии мужчину выписали и он находится на свободе, дата повторного судебного рассмотрения дела еще не назначена.
Терто был арестован на месте происшествия и доставлен в тюрьму. По его словам, де Моура застрелил его отца 5 октября 2012 года, когда тот искал осла, который заблудился с его территории.
Когда Де Моура нашел Алвеса на своей ферме, между ними возник спор, который закончился убийством. Алвеса доставили в больницу, где он умер через 18 дней после ранения. Де Моура сбежал в Сальгейро, где его арестовали.
Криминальные новости мира
- Во вторник, 2 апреля, произошла стрельба в финской школе. Выстрелы прозвучали в городе Вантаа, недалеко от Хельсинки. Правоохранители уже задержали подозреваемого. Им оказался 12-летний ученик. Предварительно, этот он во всем признался полиции. По данным полиции, нападающий применил огнестрельное оружие. Однако правоохранители не уточнили, какое именно.
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- 16 февраля в Израиле арабский террорист расстрелял людей на остановке. Известно, что в результате стрельбы есть погибшие и раненые. В частности, на месте медики помогли шести людям. 20-летний мужчина был в критическом состоянии и через некоторое время умер в больнице.