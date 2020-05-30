В МВД уже знают, кто именно организовал массовую стрельбу в Броварах 29 мая. Более 60 участников беспорядков уже идентифицировали. Сейчас в Броварском суде части из них избирают меру пресечения.

Организаторам предъявят подозрение

Имен организаторов в МВД пока не называют в интересах следствия. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует 24 канал.

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Я в интересах следствия решил не называть сейчас фамилии. Но я могу сказать, что они нам известны. И лица, которые позволили себе организовать "титушек", они нам понятны и им будут предъявлены подозрения,

– сказал Геращенко.

"Титушки" не намеревались стрелять

Участникам беспорядков, которые приехали из Винницы, пообещали по 800 гривен. Однако, считает Геращенко, они не намеревались применять оружие. Думали, что закончится противостоянием. Но, как обычно бывает в плохих спектаклях, ружье, висящее на стене, выстреливает,

– подчеркнул Геращенко. Правоохранителям уже известны имена около 60 участников стрельбы. Часть из них, сообщил Геращенко в фейсбуке, пытаются скрываться.

Задержанным избирают меру пресечения

21 задержанному избирают меру пресечения в Броварском суде. Сторона обвинения просит суд об аресте на 2 месяца.





Меру пресечения избирают в Броварах / фото Виктории Покатиловой (24 канал) Меру пресечения избирают в Броварах / фото Виктории Покатиловой (24 канал)



Обвинение просит арест на 2 месяца / фото Виктории Покатиловой (24 канал) Обвинение просит арест на 2 месяца / фото Виктории Покатиловой (24 канал)

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