Стрельба в Броварах: известны организаторы и лица 60 участников столкновения
В МВД уже знают, кто именно организовал массовую стрельбу в Броварах 29 мая. Более 60 участников беспорядков уже идентифицировали. Сейчас в Броварском суде части из них избирают меру пресечения.
Организаторам предъявят подозрение
Имен организаторов в МВД пока не называют в интересах следствия. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует 24 канал.
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Я в интересах следствия решил не называть сейчас фамилии. Но я могу сказать, что они нам известны. И лица, которые позволили себе организовать "титушек", они нам понятны и им будут предъявлены подозрения,
– сказал Геращенко.
"Титушки" не намеревались стрелять
Участникам беспорядков, которые приехали из Винницы, пообещали по 800 гривен. Однако, считает Геращенко, они не намеревались применять оружие.
Думали, что закончится противостоянием. Но, как обычно бывает в плохих спектаклях, ружье, висящее на стене, выстреливает,
– подчеркнул Геращенко.
Правоохранителям уже известны имена около 60 участников стрельбы. Часть из них, сообщил Геращенко в фейсбуке, пытаются скрываться.
Задержанным избирают меру пресечения
Меру пресечения избирают в Броварах / фото Виктории Покатиловой (24 канал)
Обвинение просит арест на 2 месяца / фото Виктории Покатиловой (24 канал)
Стрельба в Броварах: главное
- Перестрелка в Броварах произошла утром 29 мая. Участники – предприниматели, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальные перевозчики.
- В стрельбе приняли участие около 100 человек. Полиции уже удалось задержать несколько десятков злоумышленников, у них изъяли как травматическое, так и охотничье стрелковое оружие. На Киевщине начали спецоперацию на дорогах.
- В результате инцидента по меньшей мере 3 человека получили ранения.
- Мэр Броваров Игорь Сапожко уточнил, что причиной перестрелки стала ситуация с распределением междугородных маршрутов, которые утверждает Киевская ОГА.
- Из-за конфликта между перевозчиками уже "полетели головы" в винницкой полиции. В отношении самого Авакова, то по информации СМИ, должности он лишится.