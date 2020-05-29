Стрельба в Броварах не имеет отношения к легальным перевозкам, – глава Киевской ОГА

По словам городского главы Броваров, причиной стрельбы в городе стала ситуация с распределением междугородных маршрутов пассажирских перевозок, утверждает Киевская обладминистрация. Председатель Киевской ОГА Василий Володин утверждает, что легальные перевозчики не имеют никакого отношения к разборкам.

Самі керівники перевізників це підтвердили. Про це Володін розповів в ефірі 24 каналу.

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За його словами, в облдержадміністрації з легальними перевізниками укладені договори. Сьогодні була розмова із двома з них, які працюють у районі Торгмаша в Броварах .

Обидва керівники цих підприємств підтвердили, що вони не мають жодного стосунку до цих розбірок. Вони не брали там участі й наразі працюють у штатному режимі,

– зазначив Володін.

Він ствердив, що будь-які маршрути відкриваються або закриваються винятково з подачі органів місцевого самоврядування. І ці маршрути в тому районі відкривалися за поданням мера міста.

Конкурс перевізників

Також голова Київської ОДА наголосив, що останній конкурс перевізників був у 2018 році, а договори укладають на 5 років.

Ці розбірки, можливо, пов'язані з нелегальними перевезеннями. Я не можу це ні стверджувати, ні відкидати. Облдержадміністрація займається легальними перевезеннями,

– сказав Володін.

Він підсумував, що цим питанням має займатись Укртрансбезпека й Нацполіція, а не місцева влада.

Дивіться відео розмови 24 каналу з головою Київської ОДА:

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