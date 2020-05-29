Стрельба в Броварах не имеет отношения к легальным перевозкам, – глава Киевской ОГА
По словам городского главы Броваров, причиной стрельбы в городе стала ситуация с распределением междугородных маршрутов пассажирских перевозок, утверждает Киевская обладминистрация. Председатель Киевской ОГА Василий Володин утверждает, что легальные перевозчики не имеют никакого отношения к разборкам.
Самі керівники перевізників це підтвердили. Про це Володін розповів в ефірі 24 каналу.
До теми Мер Броварів назвав ймовірні причини ранкової стрілянини в місті
За його словами, в облдержадміністрації з легальними перевізниками укладені договори. Сьогодні була розмова із двома з них, які працюють у районі Торгмаша в Броварах .
Обидва керівники цих підприємств підтвердили, що вони не мають жодного стосунку до цих розбірок. Вони не брали там участі й наразі працюють у штатному режимі,
– зазначив Володін.
Він ствердив, що будь-які маршрути відкриваються або закриваються винятково з подачі органів місцевого самоврядування. І ці маршрути в тому районі відкривалися за поданням мера міста.
Конкурс перевізників
Також голова Київської ОДА наголосив, що останній конкурс перевізників був у 2018 році, а договори укладають на 5 років.
Ці розбірки, можливо, пов'язані з нелегальними перевезеннями. Я не можу це ні стверджувати, ні відкидати. Облдержадміністрація займається легальними перевезеннями,
– сказав Володін.
Він підсумував, що цим питанням має займатись Укртрансбезпека й Нацполіція, а не місцева влада.
Дивіться відео розмови 24 каналу з головою Київської ОДА:
Що відомо про перестрілку в Броварах
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Стрілянина в Броварах сталася вранці 29 травня. Учасники перестрілки – підприємці, які займаються пасажирськими перевезеннями, та нелегальні перевізники.
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У перестрілці взяли участь приблизно 100 людей. Поліції вже вдалося затримати кілька десятків зловмисників, у них вилучили як травматичну, так і мисливську стрілецьку зброю. На Київщині розпочали спецоперацію на дорогах.
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Унаслідок стрілянини щонайменше 3 людини зазнали поранень: зараз усі перебувають у лікарні, одну людину вже прооперували. Також відомо, що під час перестрілки одна куля потрапила у вікно будинку поряд.
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Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав перестрілку відлунням корупції визначення квот перевізників та залученням банд у боротьбу за маршрути перевезень. Його заступник Антон Геращенко зауважив, що кримінальні розбірки стали результатом непрозорого розподілу маршрутів між підприємницькими структурами. Поділили так маршрути чиновники, що відповідають за цей напрям у Київській області.
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Мер Броварів Ігор Сапожко уточнив, що причиною перестрілки стала ситуація з розподілом міжміських маршрутів, які затверджує Київська ОДА.