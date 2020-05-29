Сфера автобусных перевозок в Украине очень коррупционная, в ней есть большая доля нелегальных перевозчиков. В общем – это довольно большой рынок, который или "крышуется" представителями правоохранительной системы, или же связан с определенными бандитскими группировками.

Количество адекватных и добросовестных перевозчиков в Украине действительно небольшое. Такое мнение в прямом эфире 24 канала высказал Александр Кава, бывший заместитель министра инфраструктуры и эксперт в транспортной сфере.

Обратите внимание Стрельба в Броварах не имеет отношения к легальным перевозкам, – председатель Киевской ОГА

Справка. Утром 29 мая в Броварах произошла стрельба. Ее участники – предприниматели, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальные перевозчики. В перестрелке приняли участие около 100 человек, не менее 3 человек получили ранения.

Кава объяснил: такая ситуация вокруг рынка связана прежде всего с тем, что там вращается большое количество наличных денег. Как правило, это "серая" или "черная" наличность, которая проходит мимо налоговой системы, а также государственных и местных бюджетов.

Суммарный объем рынка автобусных перевозок в Украине – это примерно 100 миллиардов гривен в год. Поэтому он и привлекает столько криминала и "крышевания" со стороны правоохранительных органов,

– отметил эксперт.

И добавил, что примерно 80% объема этих средств может быть теневой долей. Ведь если на рынке городских перевозок ситуация еще более-менее под контролем, то доля нелегальных и полулегальных перевозчиков в пригородных и междугородных перевозках очень большая.

"К сожалению, статистика перевозок автобусами в Украине ужасная. Ежегодно примерно 70 – 80 граждан погибают во время автобусных поездок, еще около 700 – получают травмы", – отметил Кава.

"Африканская модель" украинского рынка

Бывший заместитель министра инфраструктуры подчеркнул, что рынок автобусных перевозок в Украине по организации остается, по сути, "африканским". Это несмотря на то, что уже давно граждане платят за проезд так, как в Европе, а иногда и больше.



Экс-заместитель министра инфраструктуры Александр Кава / Фото Railinsider

Эксперт убежден: для того, чтобы ввести европейскую модель рынка автобусных перевозок, которая будет действительно качественной и направленной на удовлетворение потребностей граждан в перевозках, нужно существенно менять законодательство.

По его словам, речь идет прежде всего о действующем законе "Об автомобильном транспорте", который фактически заложил основы для "африканской" модели работы украинского рынка автобусных перевозок.

Как работает рынок автобусных перевозок в Европе

По словам Кавы, на рынке городских и пригородных перевозок в Европе есть, как правило, муниципальная монополия или рынок, где доминирует муниципальный перевозчик. То есть нужно обеспечивать подвижный состав большой и сверхбольшой вместимости, действуют максимально высокие требования по экологичности.

Акцент делается на максимальном соблюдении графика движения. Частные перевозчики, которые работают в некоторых городах Европы, не получают наличные или любую оплату от пассажиров. Им платят органы, которые организуют перевозки,

– отметил эксперт.

И пояснил, что речь идет о городской власти. Оплата осуществляется за количество выполненных рейсов, при соблюдении расписания движения и при отсутствии жалоб от пассажиров. Когда пассажиры оплачивают проезд, то платят не частному перевозчику, а в бюджет города или коммунальной компании.

"Тогда автобусы ездят строго по расписанию, ведь у перевозчика нет интереса "нафаршировать" автобус как можно большим количеством пассажиров. В Украине есть города, которые пытаются применять европейскую модель. Это – Винница, Ивано-Франковск и Кременчуг", – подытожил Кава.