Сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киева. Нарушитель скрылся с места происшествия, сейчас его ищут.

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Что известно о стрельбе в центре Киева

Около 16:20 в милицию поступила информация о стрельбе в кафе в центре Киева.

Правоохранители расследуют стрельбу в центре Киева / Фото полиции Киева

Установлено, что между 68-летним посетителем заведения и другими гражданами произошел конфликт, в ходе которого один из участников, предварительно из травматического оружия, произвел несколько выстрелов в сторону пожилого мужчины,

– говорится в сообщении.

Правоохранители сообщили, что сразу после этого нарушитель скрылся с места преступления, сейчас его разыскивают. Пострадавший получил касательные ранения и был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.

Напомним, что в период с 18 по 21 января неизвестные стреляли по Кафедральному собору в Тернополе. К счастью, в этот момент в помещении собора никого не было.