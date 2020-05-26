Стрельба в центре Киева, один мужчина ранен: детали

В Центре Киева произошла стрельба. Неизвестный стрелял в мужчину на улице Драгомирова.

Стрельба произошла около 18:20 на улице Драгомирова. Неизвестный стрелял в мужчину, сообщили в Нацполиции.

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37-летний пострадавший с огнестрельным ранением госпитализирован в больницу.

По данным "Интерфакс-Украина", у стрелка был напарник. Вместе с ним он покинул место происшествия на автомобиле. Сам автомобиль впоследствии сожгли.

Впоследствии опубликовали и видео с места происшествия. Как видно, стрельба произошла в жилом комплексе "Новопечерские Липки" в столице.

Видео с места стрельбы в Киеве



На месте стрельбы работают следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, криминалисты, кинологи и представители других профильных служб.