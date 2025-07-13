В штате Кентукки мужчина открыл огонь по людям в церкви: есть погибшие и раненые

В воскресенье, 13 июля, вооруженный мужчина убил двух женщин в церкви в штате Кентукки и ранил офицера дорожной полиции возле аэропорта. Злоумышленника застрелили.

Около 11:30 по местному времени в округе Файет мужчина открыл огонь по офицеру после того, как его остановили возле аэропорта Блу Грас, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Почему мужчина расстрелял людей в церкви на Ричмонд-Роуд?

Раненого офицера доставили в ближайшую больницу. Известно, что он находится в стабильном состоянии.

После этого нападавший угнал автомобиль примерно в 16 километрах от аэропорта и поехал в баптистскую церковь на Ричмонд-Роуд в городе Лексингтон, где начал стрелять по людям на территории храма. Погибли две женщины. Там же были ранены двое мужчин, один из которых находится в критическом состоянии.

Полиция отследила местонахождение угнанного автомобиля, что и привело их в церковь.

Начальник полиции не назвал ни одного возможного мотива нападения, но отметил, что есть определенные свидетельства того, что подозреваемый мог знать некоторых людей в церкви. Имя или возраст нападавшего не разглашаются.

Полиция Лексингтона проведет внутреннее расследование по стрельбе, как того требует регламент.

Напомним, что в Польше мужчина стрелял по людям прямо в их доме, есть погибшие и раненые.