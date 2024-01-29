Нападение на храм в Стамбуле: стрелков задержали, один из них – россиянин

28 января в итальянской церкви Святой Марии в стамбульском районе Сарьер произошел нападение. Известно, что двое мужчин ворвались в храм и открыли огонь. Позже их задержали.

Журналисты сообщили, что турецким властям удалось задержать двух нападающих. Они застрелили одного человека во время службы в церкви. Министр внутренних дел Али Ерликая заявил, что есть предположение, что злоумышленники связаны с Исламским государством.

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Подозреваемые – иностранцы

Как отметил Эрликая, нападение произошло в итальянской католической церкви Святой Марии в стамбульском районе Сарьер. Злоумышленники во время богослужения убили одного гражданина Турции.

Позже министр, выступая перед журналистами, отметил, что в более чем 30 местах по всему Стамбулу провели рейды. По их результатам задержали 47 человек. Подозреваемых удалось поймать в ходе одного из последних рейдов.

Оба подозреваемых – иностранные граждане Один из них – из Таджикистана, другой– россиянин, и мы оценили их причастность к Исламскому государству,

– сказал Ерликая.

Он добавил, что задержанных допросят по поводу нападения.

Исламское государство взяло на себя ответственность

Обратим внимание, что Исламское государство ранее взяло на себя ответственность за нападение. В своем телеграме заявили, что это был ответ на призыв лидеров группировки нападать на евреев, а также христиан.

Камеры видеонаблюдения, установлены внутри церкви, демонстрируют, как вооруженные люди в масках вошли в здание. Они выстрелили в мужчину, шедшего перед ними. На видео также можно увидеть, что практически сразу же мужчины покинули храм.

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган позвонил священнику церкви. Он выразил свои соболезнования и поддержку. Свои соболезнования в связи с нападением выразил Папа Франциск. Сделал он это после еженедельной молитвы "Ангел Господень".

Выражаю свою близость общине церкви Святой Марии Драперис в Стамбуле, подвергшейся вооруженному нападению во время мессы, что привело к гибели одного человека,

– сказал он.

Премьер-министр Италии Джорджа Мэлони в эфире телеканала X заявила, что Министерство иностранных дел Италии следит за новостями, касающиеся "отвратительного акта" и осуждают его.

Обратим внимание, что по всей территории Турции Исламское государство совершило многочисленные нападения. В частности, речь идет о ночном клубе в Стамбуле, где 1 января 2017 погибли 39 человек.

Ерликая рассказал, что турецкие власти задержали 2086 человек, подозреваемых в связях с Исламским государством. Сделали это во время 1046 операций, проведенных с июня 2023 года. 529 человек были арестованы.