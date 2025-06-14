Рядом были дети: в Днепре мужчина устроил стрельбу на улице

В Днепре произошла стрельба прямо на улице. Мужчина выстрелил в сторону женщины после того, как она сделала ему замечание.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУНП в Днепропетровской области.

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Стрельба в Днепре вблизи детей

В среду, 12 июня, в полицию поступило сообщение о стрельбе в Чечеловском районе Днепра. По словам очевидцев, мужчина открыл огонь, находясь в людном месте. Когда одна из прохожих сделала ему замечание, он несколько раз выстрелил в ее сторону. По данным местных пабликов, никто не пострадал.

Нападавшим оказался 29-летний мужчина. Работники полиции оперативно задержали злоумышленника. Также у него изъяли пневматический пистолет.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении по статье хулиганство Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 7 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Киеве мужчина устроил стрельбу в отеле. Выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. К счастью, в результате инцидента никто посетителей не пострадал. За содеянное мужчине так же грозит до 7 лет лишения свободы.