Правоохранители выяснили, что мужчина, вероятно, был пьян. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Днепропетровской области.

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Какие последствия стрельбы на Днепропетровщине

По данным полиции, инцидент произошел 20 апреля около 14:30 на левобережье Каменского во дворе одного из многоквартирных домов. Правоохранители получили сообщение о том, что неизвестный мужчина осуществляет выстрелы.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и задержала нарушителя. При осмотре у него изъяли оружие, по предварительным данным, это автомат Калашникова.

По факту происшествия правоохранители открыли уголовное производство по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. Сейчас продолжаются следственные действия. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Напомним, что ранее неизвестный мужчина устроил стрельбу в ТРЦ "Форум" во Львове. Полицейским удалось установить его личность и изъять оружие.