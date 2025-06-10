Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на газету Krone Zeitung.

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Новые детали о нападавшем в школе Граца

В доме 21-летнего парня, который напал на учеников и персонал средней школы города Грац с пистолетами нашли сообщение от него. Удалось установить, что мужчину звали Артур А., он является гражданином Австрии. В свое время он учился в этой школе, где устроил стрельбу. Вероятно, во время учебы парень был жертвой буллинга.

Записку, которую нападающий оставил в комнате, нашли правоохранители. Известно, что школу мужчина не закончил. Предположительно, его оскорбляли одноклассники. Вследствие этого его психика очень пострадала и он решился на стрельбу во время которой погибли 11 человек. Очевидцы слышали около 20 выстрелов, что свидетельствует о серьезном вооруженном нападении. Мужчина использовал для нападения сразу два пистолета. Он законно ими владел и до этого не имел проблем с полицией.

Сам Артур после содеянного пошел в туалет школы, где покончил с собой.

После инцидента в Австрии объявили трехдневный траур по погибшим. Передачи и репортажи о нападении на австрийскую школу показывали и на немецких телеканалах.

Напомним, по данным полиции стрельба происходила 10 июня в федеральной гимназии на улице Драйершютценгассе, что неподалеку от главного центрального железнодорожного вокзала города Грац.