Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Какие новые детали стрельбы рассказали австрийские правоохранители

Министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер подтвердил, что в результате стрельбы в школе в Граце 10 июня было 9 жертв. Это были 6 женщин и трое мужчин.

По словам главы австрийского МВД, стрелок также погиб. Карнер подчеркнул, что еще 12 человек получили ранения из-за этого нападения.

В австрийской полиции, в свою очередь, утверждают, что подозреваемый во время стрельбы использовал два пистолета. Оружие также обнаружили на месте преступления.

Правоохранители подчеркнули, что мужчина, совершивший нападение, законно владел двумя единицами огнестрельного оружия. Подрываемый также имел лицензию на эти пистолеты.

Полицейские отметили, что до инцидента 10 июня мужчина не был известен полиции, жалоб относительно его действий не было, стрелка также не привлекали ни к какой ответственности ранее.

Представитель полиции Австрии также заявил, что место, где было совершено смертельное нападение, находилось под оцеплением полиции в течение 17 минут.

К слову, ранее министр внутренних дел Австрии заявлял, что подозреваемый в совершении стрельбы в школе в Граце был бывшим учеником этого учебного заведения. В полиции отметили, что мужчине был 21 год.