Стрельба на границе: Кыргызстан и Таджикистан стягивают дополнительные войска
Источник:24kg
Ситуация на границе Кыргызстана и Таджикистана 27 января напряжена. После перестрелки между пограничниками государства решили стянуть дополнительные войска.
В ход пошли гранатометы и минометы
Пограничники стреляли в местности Торт-Кочо в Баткенском районе. В Кыргызстане говорят, что таджикские военные открывали огонь из гранатометов и минометов.
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Перед этим стороны провели переговоры и открыли для проезда дорогу Баткен – Исфана. Впрочем, уже через несколько минут ситуация ухудшилась. Пограничники Таджикистана якобы первыми начали стрелять в киргизских коллег.
Пока известно о трех раненых таджикских военных. Для стабилизации ситуации государства решили отправить на границу дополнительные войска.
В Баткене перекрыли дорогу: видео
На границе слышны звуки обстрелов: видео
ОДКБ может ввести войска
Генсек Организации договора о коллективной безопасности Станислав Зась призвал Таджикистан и Кыргызстан немедленно прекратить огонь, пишет ТАСС. Политик подчеркнул, что ОДКБ может "оказать помощь сторонам для мирного разрешения конфликта".
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