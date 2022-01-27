Стрельба на границе: Кыргызстан и Таджикистан стягивают дополнительные войска

Ситуация на границе Кыргызстана и Таджикистана 27 января напряжена. После перестрелки между пограничниками государства решили стянуть дополнительные войска.

В ход пошли гранатометы и минометы

Пограничники стреляли в местности Торт-Кочо в Баткенском районе. В Кыргызстане говорят, что таджикские военные открывали огонь из гранатометов и минометов.

Актуально На границе Кыргызстана с Таджикистаном снова обострение: говорят об обстрелах и раненых

Перед этим стороны провели переговоры и открыли для проезда дорогу Баткен – Исфана. Впрочем, уже через несколько минут ситуация ухудшилась. Пограничники Таджикистана якобы первыми начали стрелять в киргизских коллег.

Пока известно о трех раненых таджикских военных. Для стабилизации ситуации государства решили отправить на границу дополнительные войска.

В Баткене перекрыли дорогу: видео

На границе слышны звуки обстрелов: видео

ОДКБ может ввести войска

Генсек Организации договора о коллективной безопасности Станислав Зась призвал Таджикистан и Кыргызстан немедленно прекратить огонь, пишет ТАСС. Политик подчеркнул, что ОДКБ может "оказать помощь сторонам для мирного разрешения конфликта".

Новость дополняется...