Полиция открыла дело за стрельбу в Харькове с участием помощника нардепа Куницкого

В Харькове начали уголовное производство по факту стрельбы 19 июня. С травматического пистолета стрелял помощник народного депутата Александра Куницкого Дмитрий Никонов.

Правоохранители отметили, 42-летнего пострадавшего пришлось госпитализировать. К таким результатам привел конфликт между двумя водителями из-за места для парковки.

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Пострадавший получил повреждение стопы

По предварительной информации, 38-летний участник спора выстрелил из травмата в сторону своего оппонента. Последний получил повреждение стопы.

Что говорит об инциденте сам Никонов

Уголовное производство возбуждено за умышленное легкое телесное повреждение. Максимальное наказание, которое предусмотрено законом, – до 2 лет лишения свободы.

Помощник "Слуги народа" говорит, что он защищался. Мол, другой водитель отказался отогнать авто по его просьбе, а взамен набросился на него. Никонов выстрелил в его сторону, а потерпевший якобы наступил на резиновую пулю.

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Травмированный водитель рассказывает другую версию: напал на него именно Никонов. Помощника нардепа мужчина ударил только потому, что боялся за свою жизнь.

Дмитрий Никонов говорит, что имеет разрешение на травматическое оружие. В СМИ даже обнародовали фото документов.

Смотрите видео стрельбы из Харькова: