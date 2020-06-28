Стрельба на Харьковщине: человек с оружием напал на компанию, которая отдыхала с детьми
Мужчина с огнестрельным оружием напал на компанию с детьми, которая отдыхала возле леса. В результате стрельбы один человек ранен, один – скончался. Инцидент произошел у села Гусаровка Харьковской области. Полиция задержала вероятного нападавшего на месте преступления.
27 июня в 20:42 полиция Харьковщины получила сообщение о нападении с применением оружия на компанию людей, которые отдыхали возле леса. Об этом рассказали в пресс-службе НПУ.
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Оперативники срочно выехали на место инцидента – в село Гусаровка – и выяснили следующее:
- Компания из 10 человек, среди которых были и дети, отдыхала вблизи карьера.
- Внезапно из леса вышел человек и начал стрелять в людей.
- Двое мужчин из компании получили огнестрельные ранения, их доставили в больницу.
- К сожалению, 27-летнего мужчину спасти не удалось – он умер от ран.
Вероятного злоумышленника полиция задержала на месте преступления. Это 53-летний житель района, который, по предварительным данным, находился в состоянии алкогольного опьянения. Оружие у него также изъяли.
Квалификация преступления пока не известна, как и то, какое наказание грозит нападавшему. Следователи еще изучают все обстоятельства происшествия.