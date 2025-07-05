В Германии мужчина из окна дома стрелял по украинцу, – СМИ

Вечером 4 июля в немецком Хемнице мужчина устроил стрельбу. Гражданин Украины получил ранения.

Как сообщает издание Sächsische Zeitung, 40-летний мужчина выстрелил из окна многоквартирного дома по пешеходу, в результате чего тот получил ранения, передает 24 Канал.

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Пострадал украинец

Полиция задержала подозреваемого в совершении преступления. Пострадавшим оказался 41-летний гражданин Украины, который получил ранение руки. Его жизни ничего не угрожает.

Злоумышленник стрелял из пневматического газового пистолета со стальными шариками. После консультаций с прокуратурой 40-летнего гражданина Германии оставили под стражей. В субботу должны решить, будет ли он доставлен к следственному судье. Мотив нападения пока остается неизвестным.

Напомним, что в Киеве неизвестный велосипедистоткрыл огонь по автомобилю Виктории Дворецкой, руководительницы инструкторского отдела "Вернись живым", пуля едва не попала в ее сына. Стрелка впоследствии задержали. Он объяснил свои действия тем, что его "подрезали" машиной. Прокуратура готовит ему подозрение за хулиганство, что грозит до семи лет заключения.