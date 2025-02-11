В одном из кафе Харькова произошла стрельба: ранены два человека

В Харькове вечером 9 февраля мужчина устроил стрельбу в местном кафе. Гость заведения применил оружие из-за конфликта с другими посетителями. Мужчину задержали за хулиганство.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Харьковской области. Мужчина стрелял по людям из травматического пистолета.

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Полиция задержала стрелка в Харькове

В минувшее воскресенье, 9 февраля, правоохранители получили сообщение о том, что на проспекте Петра Григоренко произошел конфликт между двумя компаниями. Полицейские выехали по адресу и установили, что люди отдыхали в кафе, но поссорились между собой. Житель Харькова имел при себе травматический пистолет Форт-17. Он применил оружие против двух гостей кафе, с которыми вступил в словесный конфликт. В результате нескольких выстрелов двое мужчин 48 и 56 лет получили ранения, но от госпитализации отказались.

Нападавший был в состоянии алкогольного опьянения. Полиция задержала его, провела осмотр места происшествия и изъяла вещественные доказательства.

Полицейские изъяли травматический пистолет у жителя Харькова / Фото Национальной полиции

Правоохранители начали уголовное производство. Мужчине, который совершил нападение, сообщили о подозрении в совершении преступления.

Уже не первый случай стрельбы в кафе