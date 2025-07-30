Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киева.
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Что известно о стрельбе на улице Каштановой в Киеве?
Около 23 часов на улице Каштановой произошла стрельба. На место вызвали полицию.
Правоохранители установили, что 46-летний местный житель, выходя из супермаркета, сделал замечание водителю Audi из-за неправильной парковки.
Во время словесной перепалки водитель несколько раз выстрелил в сторону прохожего. В результате этого мужчина получил ранение в лицо. После водитель скрылся на автомобиле.
Вскоре стрелка разыскали и задержали. Им оказался 19-летний киевлянин. Оружие изъяли.
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Стрельбы в Киеве / Фото полиции
Речь идет о хулиганстве, совершенное и применением оружия. Водителю грозит до 7 лет лишения свободы.