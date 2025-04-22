В Киеве произошла стрельба, есть раненный, – полиция

Утром в столице произошла стрельба. Есть пострадавший.

Как сообщает полиция, в 08:50 к ней поступило сообщение об обнаружении мужчины с огнестрельным ранением в Святошинском районе столицы, передает 24 Канал.

Смотрите также Сын заместителя шерифа открыл огонь по студентам Университета Флориды: есть погибшие и раненые

Что известно

Сейчас полиция Киева устанавливает обстоятельства происшествия, в результате которого мужчина получил огнестрельное ранение Пострадавший госпитализирован. На месте работает следственно-оперативная группа и другие экстренные службы.

Следователи начали уголовное производство по статье о покушении на умышленное убийство.

К слову, 20 апреля около 14:30 на левобережье Каменского, что на Днепропетровщине, во дворе одного из многоквартирных домов мужчина стрелял из автомата, вероятно, в состоянии алкогольного опьянения.

Также недавно в ТРЦ "Форум" во Львове посетитель на колесном кресле выстрелил из пистолета в пол, пострадавших нет. Полиция установила личность стрелка, изъяла оружие и расследует обстоятельства инцидента.