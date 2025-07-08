Дерзкое убийство прямо посреди улицы: в Киеве неизвестный застрелил мужчину в авто

В Киеве в Деснянском районе утром 8 июля произошло убийство. Неизвестный мужчина застрелил другого гражданина, который находился в автомобиле.

Сейчас на месте преступления работают правоохранители. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киева.

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Что известно об убийстве в Деснянском районе Киева

В полиции рассказали, что сообщение о стрельбе в Деснянском районе поступило в милицию 8 июля около 7 утра.

Предварительно правоохранители выяснили, что к припаркованному на улице авто, в салоне которого находился мужчина, подошел неизвестный и выстрелил из оружия, после чего скрылся. От полученного огнестрельного ранения пострадавший погиб,

– говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения и столичного главка, работники уголовного розыска, кинологи.

По факту преступления уже начато уголовное производство по статье Уголовного кодекса Украины об умышленном убийстве. Сейчас полиция принимает меры по установлению и задержанию нападавшего.

К слову, ранее в Киеве задержали велосипедиста, который стрелял по автомобилю волонтера "Вернись живым" Виктории Дворецкой. У мужчины был изъят револьвер, гражданину инкриминировали хулиганство.