Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киева.

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Стрельба в Киеве

Сообщение о стрельбе во дворе жилого дома в Подольском районе столицы поступило в полицию утром 23 июля.

Жители жилого комплекса сообщили, что неизвестный открыл стрельбу по автомобилю, который был в движении. На место происшествия прибыли оперативники территориального подразделения, следственно-оперативная группа и патрульные полицейские,

– рассказали в полиции.

Правоохранители, при участии специалистов криминального анализа, оперативно разыскали и задержали 35-летнего правонарушителя. По словам мужчины, он стрелял в сторону автомобиля из травматического оружия из-за конфликта с водителем, произошедшего накануне. Владелец транспортного средства не пострадал.

Правоохранители задержали стрелка: смотрите фото Нацполиции

Следователи изъяли оружие. По данному факту начато уголовное производство за хулиганство, совершенное с применением оружия. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.