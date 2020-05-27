Стрельба в Киеве: появилось видео нападения на главаря наркокарателя
Гражданин Черногории, в которого иностранные киллеры выпустили пять пуль в Киеве, сейчас в больнице под охраной. Сам момент стрельбы попал на видео.
Четырех фигурантов дела уже задержали в Одессе, а пострадавший оказался одним из организаторов наркокарателя. Об этом сообщает заместитель главы МВД Антон Геращенко на своей странице в фейсбук.
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Видео с места стрельбы
На видео видно, как двое вооруженных мужчин выбегают из авто, осуществляют несколько выстрелов и пытаются скрыться с места преступления.
Этот же автомобиль они хотели впоследствии сжечь, но сами едва спаслись. Злоумышленники успели отбежать в последний момент, а один из них обжег себе лицо.
Что известно о нападении и фигурантах
- Стрельба произошла 26 мая на территории элитного жилого комплекса "Новопечерские Липки". Двое мужчин выстрели в иностранца 5 раз, сели в авто и уехали.
- Впоследствии четырех фигурантов дела, которые взялись за наемное убийство, задержали в Одессе. Они намеревались пересечь границу Украины с Молдовой, минуя таможенный контроль.
- Это граждане Черногории, Македонии и Сербии. Один из них находится в международном розыске за заказное убийство.
Потерпевшим является гражданин Черногории, который также находится в международном розыске. Он является одним из лидеров и организатором картеля, члены которого поставляют наркотики в Европу.