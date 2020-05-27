Стрельба в Киеве: появилось видео нападения на главаря наркокарателя

Гражданин Черногории, в которого иностранные киллеры выпустили пять пуль в Киеве, сейчас в больнице под охраной. Сам момент стрельбы попал на видео.

Четырех фигурантов дела уже задержали в Одессе, а пострадавший оказался одним из организаторов наркокарателя. Об этом сообщает заместитель главы МВД Антон Геращенко на своей странице в фейсбук.

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Видео с места стрельбы

На видео видно, как двое вооруженных мужчин выбегают из авто, осуществляют несколько выстрелов и пытаются скрыться с места преступления.

Этот же автомобиль они хотели впоследствии сжечь, но сами едва спаслись. Злоумышленники успели отбежать в последний момент, а один из них обжег себе лицо.

Что известно о нападении и фигурантах