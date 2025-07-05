В Киеве задержали мужчину, который стрелял в группу подростков во время спора

В столице Украины 45-летний мужчина вступил в словесную перепалку с группой несовершеннолетних и решил использовать непобедимый аргумент – травматический пистолет. Стрелка задержали правоохранители.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киева.

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Что полиция говорит о стрелке

Правоохранители задержали мужчину, который "сделал замечание" группе несовершеннолетних, выстрелив в них из травматического пистолета. Никто из участников происшествия не пострадал.

Сообщение о стрельбе на улице Братства Тарасовцев поступило в Дарницкое управление полиции вечером от прохожих. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и экипажи патрульной полиции.

Правоохранители установили, что 45-летний местный житель, находясь возле автобусной остановки в состоянии алкогольного опьянения, вступил в словесную перепалку с группой несовершеннолетних, которые проходили рядом. Во время конфликта мужчина вынул из сумки травматический пистолет, направил в сторону толпы и произвел выстрел,

– рассказали в полиции.

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Следователи расследуют уголовное производство по факту хулиганства. Стрелку грозит до семи лет лишения свободы.

Нарушителя задержали и изъяли оружие. Задержанному сообщено о подозрении за хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью, совершенном с применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений.

Стрелку избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.