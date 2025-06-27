Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Малопольскую полицию.

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Мужчина убил молодую пару в Польше

В Старой Веше, что расположено в Лимановском повете, 57-летний мужчина нанес смертельные ранения мужчине и женщине. Также травмы получила еще одна женщина, которую увезли в больницу. В доме, на который напал вооруженный мужчина, находился и годовалый ребенок, который, к счастью, не пострадал.

Получив сообщение о стрельбе, полицейские начали поиски подозреваемого преступника. Они узнали, что мужчина ушел в лес неподалеку. К следственной операции привлекли служебных собак и дроны.

Погибшими оказались два человека, вероятно, супруги – 31 летний мужчина и 26-летняя женщина. Мотивы убийства пока неизвестны. Полиция привлекла дополнительные силы и проводят облаву на подозреваемого.

Правоохранители будут устанавливать все обстоятельства трагического события в одном из домов села.

На месте убийства работают правоохранители / Фото Малопольской полиции

Напомним, в штате Миннесота в США преступник зашел в дом двух законодателей и стрелял в них. В результате погибла спикер Палаты представителей и получил ранения сенатор Миннесоты.

Известно, что преступник имел список других политиков, которых должен был убить. Чтобы попасть в их дома, он выдавал себя за полицейского.