Укр Рус
24 Канал Новости Украины На Днепропетровщине произошла стрельба: в полиции рассказали детали
18 июня, 10:55
1

На Днепропетровщине произошла стрельба: в полиции рассказали детали

Надежда Батюк
Основні тези
  • На Днепропетровщине 17 июня возле кафе произошла стрельба, задержан 27-летний мужчина, изъят пистолет.
  • Открыто уголовное производство за хулиганство с применением оружия, решается вопрос о сообщении о подозрении.

В селе Соленое Днепропетровской области 17 июня произошла стрельба. Полицейским удалось установить обстоятельства происшествия.

А также задержать 27-летнего мужчину, который совершил стрельбу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Днепропетровской области.

Смотрите также В Житомире мужчина застрелил бывшую жену и покончил с собой

Что известно о стрельбе на Днепропетровщине

По данным полиции, стрельба произошла около 21:30 17 июня вблизи кафе в Соленом. На место выехала следственно-оперативная группа отделения полиции №1 Днепровского РУП №1.

Правоохранители задержали мужчину и изъяли у него пистолет, который направили на экспертизу. По факту стрельбы открыли уголовное производство по статье хулиганство с применением оружия. Сейчас решается вопрос о вручении мужчине сообщение о подозрении.

К слову, недавно еще одна стрельба произошла в Днепре. Она началась прямо на улице после того, как женщина сделала мужчине замечание.

29-летнего злоумышленника задержала полиция и изъяла у него пневматический пистолет. Ему грозит до 7 лет лишения свободы за хулиганство.