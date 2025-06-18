На Днепропетровщине произошла стрельба: в полиции рассказали детали

В селе Соленое Днепропетровской области 17 июня произошла стрельба. Полицейским удалось установить обстоятельства происшествия.

А также задержать 27-летнего мужчину, который совершил стрельбу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Днепропетровской области.

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Что известно о стрельбе на Днепропетровщине

По данным полиции, стрельба произошла около 21:30 17 июня вблизи кафе в Соленом. На место выехала следственно-оперативная группа отделения полиции №1 Днепровского РУП №1.

Правоохранители задержали мужчину и изъяли у него пистолет, который направили на экспертизу. По факту стрельбы открыли уголовное производство по статье хулиганство с применением оружия. Сейчас решается вопрос о вручении мужчине сообщение о подозрении.

К слову, недавно еще одна стрельба произошла в Днепре. Она началась прямо на улице после того, как женщина сделала мужчине замечание.

29-летнего злоумышленника задержала полиция и изъяла у него пневматический пистолет. Ему грозит до 7 лет лишения свободы за хулиганство.