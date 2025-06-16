Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицейское управление города Вест-Вэлли.

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Что известно о стрельбе на WestFest

Так, примерно в 22:10 15 июня (по американскому времени) во время празднования между двумя группами людей произошла словесная перепалка. Полиция приблизилась к компаниям, чтобы остановить ее, после чего 16-летний парень достал пистолет и открыл огонь. Правоохранители начали стрелять в ответ.

В результате инцидента погибла 41-летняя женщина, которая случайно находилась рядом, а также 18-летний парень, который принадлежал к одной из групп, и восьмимесячный младенец.

Также ранены два человека – 17-летняя девушка и 15-летний парень получили ранения в руки. В полиции отметили, что неизвестно, связаны ли они со злоумышленниками. Самого стрелка уже отправили под стражу, правоохранители опрашивают свидетелей.

Как пишет Reuters, с начала 2025 года в США произошло 156 подобных стрельб. Говорится о случаях, когда были ранены или убиты по меньшей мере четыре человека, без учета стрелка.