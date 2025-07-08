На Косовщине мужчина расстрелял машину из "пневмата": ранил 12-летнего мальчика
- В селе на Косовщине мужчина открыл огонь по автомобилю, ранив 12-летнего мальчика; ребенка доставили в больницу.
- Полиция установила, что стрельба велась из пневматического пистолета, а виновник – 57-летний местный житель.
В селе на Косовщине мужчина внезапно открыл огонь по одному из автомобилей, в результате чего был ранен ребенок. Правоохранители уже установили виновника.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Ивано-Франковской области.
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Детали стрельбы на Ивано-Франковщине
Об инциденте сообщил житель села Кобаки, Косовского района. По его словам, неизвестный выстрелил в его автомобиль Renault Kangoo.
Металлическая пуля пробила заднее стекло двери и ранила его 12-летнего сына в плечо. Ребенка доставили в больницу. Жизни и здоровью ничего не угрожает,
– указали правоохранители.
Полиция немедленно отправилась на место. Выяснилось, что стреляли из пневматического пистолета. Личность злоумышленника уже установили – им оказался 57-летний житель того же села.
Во время осмотра по месту жительства правонарушителя полицейские обнаружили и изъяли два пневматических пистолета. От прохождения проверки на состояние опьянения мужчина отказался.
Правоохранители открыли уголовное производство по статье о хулиганстве. Назначена экспертиза, после которой будет предоставлено окончательно квалификацию.
Последствия стрельбы по авто на Косовщине / фото полиции
Заметим, на днях в Киеве задержали мужчину, который во время ссоры с подростками выстрелил в них из травматического пистолета. К счастью, тогда никто не пострадал.