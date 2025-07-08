На Косовщине мужчина расстрелял машину из "пневмата": ранил 12-летнего мальчика

В селе на Косовщине мужчина внезапно открыл огонь по одному из автомобилей, в результате чего был ранен ребенок. Правоохранители уже установили виновника.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Ивано-Франковской области.

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Детали стрельбы на Ивано-Франковщине

Об инциденте сообщил житель села Кобаки, Косовского района. По его словам, неизвестный выстрелил в его автомобиль Renault Kangoo.

Металлическая пуля пробила заднее стекло двери и ранила его 12-летнего сына в плечо. Ребенка доставили в больницу. Жизни и здоровью ничего не угрожает,

– указали правоохранители.

Полиция немедленно отправилась на место. Выяснилось, что стреляли из пневматического пистолета. Личность злоумышленника уже установили – им оказался 57-летний житель того же села.