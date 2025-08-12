В Остине произошла стрельба возле магазина Target, в результате которой погибли люди, в том числе ребенок. Нападавшего задержали в 32 километрах от места преступления.

Нападавший, открывший огонь по людям, имел психические расстройства. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на AP.

Актуально Возле ночного клуба в Эквадоре произошла стрельба: есть много погибших

Что известно о стрелке и пострадавших?

По данным полиции, инцидент произошел 11 августа на стоянке возле супермаркета Target. Мужчина в возрасте около 30 лет устроил стрельбу по людям. На месте были убиты взрослый и ребенок, другой взрослый умер в больнице. Еще один человек получил легкое ранение, не связанное со стрельбой.



Полиция проводит расследование стрельбы / Фото Stephen Spillman

После этого нападавший угнал автомобиль одной из жертв, на котором позже попал в ДТП, а также захватил еще одну машину в автосалоне.

Стрелка задержали в южной части города в более чем 30 километрах от места преступления. Его мотивы остаются неизвестными.

Начальница полиции Лиза Дэвис выразила соболезнования семьям погибших, прокомментировал трагический инцидент и мэр города Кирк Уотсон.

Это отвратительный и трусливый акт вооруженного насилия,

– подчеркнул он.

Трагедия произошла в разгар школьных закупок перед новым учебным годом. В Target сообщили, что окажут психологическую помощь работникам.

Очевидцы сообщили, что в моменты выстрелов люди в панике бежали с парковки, а персонал соседних магазинов закрывал двери, чтобы спрятаться.

Напомним, 8 августа в США мужчина устроил стрельбу возле штаб-квартиры Центра контроля и профилактики заболеваний из-за убеждения, что вакцина против Covid-19 стала причиной его недугов.