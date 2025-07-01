Смертник устроил стрельбу на рынке в Бангкоке: в сети показали жуткие кадры
- В Бангкоке на рынке мужчина устроил стрельбу, погибли шесть человек, включая нападавшего.
- Инцидент произошел в районе Банг Су.
В понедельник, 28 июля, в столице Таиланда Бангкоке мужчина открыл стрельбу на рынке. Погибли шесть человек, среди них сам нападавший, который застрелил сам себя.
Пятеро жертв, по данным тайских СМИ, это охранники рынка и продавщица. Личность стрелка и мотив преступления устанавливаются, передает 24 Канал.
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Что известно о стрельбе на рынке в Бангкоке?
Инцидент произошел на рынке Or Tor Kor в районе Банг Су, где преимущественно торгуют сельскохозяйственной продукцией. Полиция отмечает, что туристы не пострадали.
Такие события вызывают беспокойство, ведь туризм - важная часть экономики Таиланда. Оружие в стране доступно, и подобные случаи не единичны. Например, в октябре 2023 года 14-летний подросток устроил стрельбу в торговом центре в центре Бангкока, убив двух человек и ранив пятерых.
Нападавший в Бангкоке покончил с собой / Фото из сети
Стрельба в Банг Су: смотрите видео
Вероятный стрелок на рынке: смотрите видео
Убийца и его жертвы в Бангкоке / Фото из сети
Напомним, что вооруженный мужчина застрелил двух женщин в церкви в Лексингтоне и ранил офицера полиции возле аэропорта, прежде чем его застрелила полиция.