Стрельба на военной базе в США: один военный погиб, еще один в больнице

На военной базе Киртленд в штате Нью-Мексико произошла стрельба. В результате инцидента погиб один военнослужащий, еще один получил ранения.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Associated Press. В ВВС США уверяют, что это не был теракт или нападение посторонних лиц.

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Огонь на военной базе США

По данным военных, силы безопасности отреагировали на стрельбу примерно в 2 часа ночи по местному времени в субботу. Инцидент произошел возле одного из входов на базу. Один военнослужащий погиб на месте, а другого с ранением руки госпитализировали.

Предварительно установлено, что перестрелка произошла после "преследования за пределами базы". Однако более подробных подробностей пока не разглашают. Военные отметили, что угрозы для общественности нет.

Полиция Альбукерке не разыскивает подозреваемых, что подтвердил представитель местной полиции Гилберт Галлегос. В то же время представитель ВВС США отказался уточнить, были ли стрелки также военнослужащими. Имена погибшего и раненого не разглашаются.

Расследованием инцидента занимается Управление специальных расследований ВВС США.