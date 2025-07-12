На встрече выпускников в американском штате Теннесси произошла массовая стрельба

В субботу, 12 июля, посреди белого дня в американском штате Теннесси произошла стрельба. Выстрелы раздались во время ежегодной встречи выпускников.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Post.

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Что известно о теракте в Теннесси?

Так, стрельба произошла около 15:00 по местному времени во время ежегодной встречи выпускников в общественном центре Тайнера в Чаттануге.

Свидетели утверждают, что выстрелы раздались со стороны группы людей, которые не были причастны к празднованию.

Вдруг отовсюду началась стрельба. Маленькие дети и младенцы – все лежали на земле. Это было плохо, очень плохо,

– рассказывает очевидец.

В результате инцидента были ранены четыре человека. Сейчас пострадавшие в больнице, их жизни ничего не угрожает. Самого стрелка все еще ищут. Мотивы нападения неизвестны.

Стрельбу открыли во время встречи выпускников / фото The New York Post

Женщина, которая была на месте происшествия, отметила, что первый подобный случай за все 25 лет празднования.

Заметим, неделю назад в Германии мужчина из окна дома открыл огонь по украинцу. 41-летний гражданин Украины получил ранение руки. Подозреваемого немца задержали.