В Обухове Киевской области 33-летний водитель на автомобиле синего цвета стрелял возле остановки общественного транспорта. Пострадала 20-летняя девушка.

Как сообщили в Нацполиции Киевщины, полицейские задержали стрелка и изъяли у него оружие. Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания.

Обратите внимание В Обухове случилось страшное ДТП: "Таврия" перевернулась, ее водитель погиб – фото, видео

Что известно о стрельбе

Инцидент произошел вечером. Водитель на автомобиле синего цвета находился возле остановки общественного транспорта. Он внезапно совершил несколько хаотичных выстрелов, в результате этого пострадала девушка – продавщица из киоска. Она выбежала на улицу, когда услышала выстрелы.

Мужчина сразу исчез. В то время 20-летнюю пострадавшую доставили в больницу. Девушке диагностировали непроникающее ранение грудной клетки.

По словам руководителя полиции Киевщины Андрея Небытова, правоохранители сразу начали оперативно-розыскные мероприятия, чтобы как можно быстрее задержать стрелка. Они привлекли оперативников, следователей местного отдела полиции при поддержке уголовной полиции и отдела уголовного анализа полиции Киевщины.

Стало известно, какова причина стрельбы

После задержания мужчины, который устроил стрельбу, выяснилось, что конфликт возник между водителями 2 автомобилей. Они находились на светофоре, однако один из них, во время движения машины, начал стрелять в машину другого мужчины.



Стрельба в Обухове / Фото Нацполиция

Что грозит стрелку

33-летнего злоумышленника задержали в Киеве. У него изъяли пистолет "Форт-12", патроны и разрешительные документы.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту хулиганства. Теперь мужчине грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет. Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения мужчине. Суд впоследствии изберет для него меру пресечения.