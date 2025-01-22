В Тернополе неизвестные стреляли по Кафедральному собору: это единственный храм УПЦ МП

На днях в Тернополе произошла стрельба. Неизвестные открыли огонь по помещению, принадлежащему собору.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу полиции Тернопольской области.

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Что известно о стрельбе в Тернополе

Так, на спецлинию полиции 21 января поступило сообщение, что неизвестные выстрелили в окно епархиального помещения, которое принадлежит Кафедральному собору Веры, Надежды, Любви и матери их Софии, что на улице Коновальца. На место оперативно прибыла следственно-оперативная группа.

Эксперты обнаружили поврежденное окно с отверстием, характерным выстрелу, а возле него остатки пули, вероятно, от пневматического оружия. Работники церкви говорят, что преступление произошло в период с 18 по 21 января,

– отмечают в полиции.

Они объяснили, что именно в это время никто не наведывался в помещение Кафедрального собора.

Повреждения после выстрелов по помещению / фото Нацполиции

Эксперты изъяли вещественные доказательства и направили их на экспертизу. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, изучают видео с камер наблюдений и опрашивают жителей соседних домов. Проверка продолжается.

Как отмечают местные паблики Тернополя, Кафедральный собор Веры, Надежды, Любви и матери их Софии – это единственный храм УПЦ МП, расположенный в городе.