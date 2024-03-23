Путин отклонил предупреждение о теракте перед самым массовым нападением за десятилетие, - Bloomberg

В пятницу, 22 марта, в Подмосковье произошла стрельба в "Крокус Сити Холл", в которой немало людей погибло и пострадало. Известно, что глава Кремля Владимир Путин отверг предупреждение о террористической угрозе за несколько дней до крупнейшего нападения в Москве за более чем два десятилетия.

Об этом сообщило издание Bloomberg.

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Как реагировал Путин на предупреждение

По данным Bloomberg, во вторник на встрече с высокопоставленными офицерами ФСБ Путин критиковал "откровенно провокационные заявления" западных чиновников в начале марта, которые предупреждали о возможном неизбежном теракте в городе.

Все это напоминает откровенный шантаж и намерение запугать и дестабилизировать наше общество,

– заявил Путин главной службе внутренней безопасности России, известной как ФСБ.

В издании отметили, что 7 марта посольство США в Москве обнародовало публичное предупреждение о том, что "экстремисты имеют ближайшие планы нацелиться на крупные собрания в Москве, включая концерты".

Там рассказали, что хотя США не сказали конкретно, что предупреждение было связано с атакой, представитель Совета национальной безопасности Адриенн Уотсон в пятницу вечером заявила, что "правительство США имело информацию о запланированной террористической атаке в Москве".

"Правительство США также поделилось этой информацией с российскими властями в соответствии со своей давней политикой "обязанности предупреждать"", – добавила она.

Нападение произошло всего через несколько дней после того, как Путин в очередной раз стал во главе руля России, набрав якобы 87% голосов на президентских выборах.

Как отметили в издании, Кремль заявил в пятницу, что он внимательно следил за развитием событий. Власти отменили массовые мероприятия и усилили охрану в городах по всей стране.

ФСБ заявила, что причастные к теракту под Москвой "хотели сбежать в Украину"

Российская спецслужба ФСБ заявила, что подозреваемые в теракте, произошедшем в "Крокус Сити Холл" якобы "хотели сбежать в Украину". Такое заявление уже прокомментировал представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов.

Юсов отметил, что заявление о том, что террористы пытались сбежать в Украину поражает своей нелепостью и идиотизмом.

Более 2 лет продолжается полномасштабная война, приграничные территории максимально насыщены силовиками, армией, сама линия границы заминирована, а в ряде областей – Белгородщина, Курщина – вообще фактически ведутся боевые действия.

Представитель ГУР отметил, что "в этих условиях бежать в сторону Украины, – это надо быть или абсолютными идиотами, или людьми, которые руководствовались какими-то суицидальными мотивами, не более. Он подчеркнул, что это ложь, и не соответствует действительности.