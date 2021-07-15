Стрельба на свадьбе возле Одессы: среди гостей были кавказцы из России

Накануне в Южном произошла стрельба на свадьбе чемпиона Украины по вольной борьбе чеченского происхождения Магомеда Закариева. Среди гостей мероприятия были кавказцы из России.

Новые детали о свадьбе в Фонтанке, на котором устроили стрельбу, рассказал в сети директор департамента коммуникаций Министерство внутренних дел Артем Шевченко.

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Среди гостей были чеченцы из России

Шевченко отметил: "если не умеют дети гор обращаться с оружием законно, то будут без нее отвечать по закону".

И хотя стрелял наш правонарушитель-соотечественник, который уже даже раскаивается публично, там среди всей грядки есть несколько интересных персонажей с российским гражданством и видом на жительство,

– сообщил директор департамента.

Он добавил, что "некоторых придется домой в горы выдворить, пусть там себе джигитуют".

Подозреваемого задержали, его могут посадить аж на 7 лет

В Фонтанке, в ресторане "Море" 14 июля отмечал свадьбу чемпион Украины по вольной борьбе чеченского происхождения Магомед Закариев.

Во время празднования там устроили стрельбу – в воздух били из карабинов АК.

Видео попало в соцсети, его увидела полиция и пришла в этот ресторан.

Сначала правоохранители всех участников инцидента опросили, но задерживать не стали. Кроме того, изъяли оружие и открыли уголовное производство по статье о хулиганстве.

Позже стало известно, что 22-летнего подозреваемого в совершении стрельбы таки задержали. Мужчине грозит заключение сроком на 3 – 7 лет.

Вскоре после инцидента один из злоумышленников извинился и раскаялся, пообещав больше не делать подобных поступков.

Стрельба на свадьбе в Южном: смотрите видео