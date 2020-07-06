В районе Подола вблизи кинотеатра "Жовтень" утром 6 июля произошло столкновение со стрельбой. Никто, к счастью, не пострадал, а вот задерживать агрессивных нападавших пришлось с применением силы. В ответ они пытались запрыскать полицейских газом.

Выяснилось, что между компаниями утром произошел конфликт. Двое мужчин избили своих оппонентов в споре, угрожали и стреляли из пистолета, сообщают в пресс-службе Патрульной полиции Киева.

Предыдущая стычка Массовая драка в Киеве: появилось видео стрельбы

Во время общения со стражами порядка мужчины вели себя агрессивно и пытались затеять драку.

Одновременно в фейсбук-сообществе Киев Оперативный появились другие подробности стрельбы: агрессоры хотели обезвредить копов и начали распылять газ. Однако их идея, по информации очевидцев, не принесла успеха: мужчин сковали наручниками и задержали.

Задержание агрессивных нападавших – смотрите видео

Предупреждаем! На кадрах имеются сцены насилия и нецензурная лексика (18+)

На одного из нападавших инспекторы составили и протокол, и постановление:

по статье 185 о злостном неповиновении законному распоряжению или требованию полицейского

постановление по части 1 статьи 178 – распитие алкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде.

Столкновение произошло вблизи с кинотеатром "Жовтень" - смотрите карту

Лишь недавно – 4 июля, массовая драка со стрельбой произошла на Бессарабской площади. Тогда толпа людей устроила разборки со стрельбой. В результате перестрелки три человека получили травмы.